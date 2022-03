Neumünster

Die Schlemmerköste lädt auf den Großflecken ein, und das Citymanagement Neumünster freut sich, endlich wieder loslegen zu können. Die Schlemmerköste geht am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. März, an den Start und soll den Großflecken mitten in Neumünster mit Leben füllen.

An beiden Tagen erwarten 15 fahrbare Imbissstände (Food Trucks) mit diversen Spezialitäten von 11 bis 20 Uhr probierfreudige und hungrige Gäste. Wer es eher deftig mag, kann zwischen saftigen Burgern, schmackhaften Burritos, klassischen Hot Dogs und Pulled Beef vom Galloway wählen. Aber es werden auch herzhafte Flammkuchen und verschiedene Bowles angeboten, und für das süße Geschmackserlebnis sorgen Crêpes und Waffeln in den verschiedensten Variationen sowie Softeis.

Auch das DOC und Nortex öffnen am Sonntag

Im Hintergrund sorgt ein Musikprogramm für eine entspannte Atmosphäre. Neu ist an diesem Wochenende zum einen der Stand des Café Jerusalem, an dem man Informationen zu deren Aktivitäten sammeln kann. Zusätzlich präsentiert sich die Firma Weloveesports und gibt Interessierten einen Einblick in die Spielmesse Gamevention, die erstmalig Anfang Juli in Neumünster stattfinden wird.

Am Sonntag öffnet dann auch der Neumünsteraner Einzelhandel von 12 bis 17 Uhr seine Türen und lädt zum ausgiebigen Shoppen ein. Es gibt zahlreiche größere und kleinere Aktionen, teilt das Citymanagement mit. Damit die Großen ausgiebig und in Ruhe stöbern können, werden die Kleinen zeitgleich von einer Ballonkünstlerin auf der Schlemmerköste unterhalten.

Auch das Designer-Outlet-Center (DOC) öffnet am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Auf der Fläche vor dem Adidas-Geschäft bieten dann – wie in der Innenstadt – mehrere Food Trucks ihre Speisen an. Und auch im DOC wird ein Ballonkünstler aufwendige Luftballon-Figuren und Tiere für die Kinder im Center formen.

Im Modehaus Nortex am Grünen Weg gibt es ein Programm von 11 bis 17 Uhr, der Verkauf startet um 12 Uhr. Schon ab 11 Uhr können sich die Besucher auf Stephanie Steup freuen: Die Holsteinerin tritt mit „Rock.Pop.Platt“ und den „Danzdeerns“ auf und singt plattdeutsche Texte zu bekannten Melodien aus der Schlager-, Rock- und Popmusik. Das Konzert ist gratis.