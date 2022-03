Schlemmerköste zog in Neumünster viel Publikum an

Neumünster

Es ist offenbar noch nicht wieder die Zeit für massenhafte Anstürme auf die Geschäfte an verkaufsoffenen Sonntagen. In der Innenstadt von Neumünster hielt sich der Andrang auf die Läden in Grenzen. Einzig die Schlemmerköste zog an beiden Tagen des Wochenendes ihr Publikum an.

Das supersonnige Frühlingswetter zog die Menschen eher auf die Mitte des Großfleckens, wo sie in der Sonne saßen und die Leckereien aus den Imbisswagen genossen. Die waren als Wagenburg um Tische und Bänke platziert worden, was eine halbwegs gemütliche Atmosphäre brachte. An beiden Tagen unterhielt das Hamburger Duo „Memory Lane“ mit Gitarre und Saxofon und angenehm zurückhaltendem Pop und Jazz das Publikum.

In den Geschäften hielt dagegen ein seit längerem zu beobachtender Trend an: Die Beteiligung an verkaufsoffenen Sonntagen geht zurück – sowohl bei den Geschäftsleuten als auch den Kundinnen und Kunden.

Zur Galerie Bei schönstem Frühlingswetter lockte die Schlemmerköste an diesem Sonntag viele Menschen in die Innenstadt von Neumünster. Zeitgleich war auch verkaufsoffener Sonntag, bei dem allerdings längst nicht alle Geschäfte in der Innenstadt mitmachten.

Auf dem Großflecken hatte vielleicht jedes zweite Geschäft geöffnet. In der Lütjenstraße war nur eine Boutique am Start, und auf dem Kuhberg blieben gleich alle Läden geschlossen. „Man merkt einfach, dass die Leute ihr Geld zusammenhalten. Schließlich wird alles teurer, und das merkt doch jeder im Portemonnaie“, sagte eine Verkäuferin. Viele Leute fühlten sich angesichts der galoppierenden Corona-Infektionszahlen in Menschengruppen auch einfach noch nicht wieder wohl. Da ließen viele Händlerinnen und Händler ihre Läden am Sonntag lieber gleich zu.

Im Oktober 2019, am letzten offenen Sonntag vor Corona, sah die Welt noch anders aus: An dem damaligen verkaufsoffenen Sonntag strömten die Massen in die Geschäfte, während auf der Schlemmerköste kaum etwas los war.

An diesem Sonntag war in der Holsten-Galerie zwar Betrieb, aber auch das war kein Vergleich mit der Zeit vor Corona. Eine Künstlerin, die auf Wunsch alle möglichen Tiere und Figuren aus Luftballons formte, hatte in der Einkaufsmeile allerdings gut zu tun. Madeleine Rode (9) aus Neumünster stellte sich gern in die Schlange, denn ihre Geduld wurde belohnt: „Die Frau hat mir einen tollen Schmetterling am Stiel gebaut“, sagte sie und zog damit strahlend davon.

Gut gefüllt waren das Modehaus Nortex am Grünen Weg und vor allem das Designer-Outlet-Center an der Oderstraße. Besonders die Geschäfte im DOC zogen das Publikum an, auf den Parkplätzen waren wie immer Autos mit Kennzeichen aus ganz Norddeutschland zu sehen.

Am Freesen-Center waren die Parkplätze dagegen nicht so voll wie an früheren Verkaufssonntagen. Auch in den Geschäften gab es weniger Andrang als in früheren Zeiten. „Wir haben gut zu tun, aber insgesamt ist der Andrang verhaltener geworden, die Frequenzen gehen zurück. Steigende Preise machen allen das Leben schwerer. Vielleicht erleben wir auch gerade eine generelle Trendwende“, sagte Gerrit Juckel vom Hammer Heimtex im Freesen-Center.