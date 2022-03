Der Theaterkurs an der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm zeigt Durchhaltevermögen: Drei Mal musste das selbstentwickelte Stück „Untiefen – Monster und Liebe“ wegen Corona abgesagt werden. Jetzt ist in der Aula am Donnerstag, 24. März, Premiere – für eine Liebesgeschichte mit Thriller- und Tanzelementen.