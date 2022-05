Schultheaterfestival Neumünster ist zurück: Das steht auf dem Programm

Neumünster

Sünne Höhn ist erleichtert. „Es kann wieder losgehen“, sagt die Mitarbeiterin des Kulturbüros Neumünster. Nach zwei von Corona geprägten Jahren kann das Schultheaterfestival zum Schuljahresende wieder über die Bühne gehen.

Vom 24. Mai bis zum 29. Juni werden vier Neumünsteraner Schulen ihre Arbeitsergebnisse aus dem Fach Darstellendes Spiel mit sechs Inszenierungen auf der Bühne der Dr. Uwe Harder- Stadthalle präsentieren. Komplettiert wird das Programm durch einen Poetry Slam, eine Klanggeschichte für Kita-Kinder und einem Gastspiel des Landestheaters aus Rendsburg.

Darstellendes Spiel in Neumünster kam zum Erliegen

Zwei Corona-Jahre haben das Fach Darstellendes Spiel und damit das Schultheaterfestival Neumünster zum Erliegen gebracht. „Spielfertige Produktionen fielen 2020 dem Lockdown zum Opfer, im Sommer 2021 konnten wir lediglich in einem Podiumsgespräch neue, digitale Unterrichtsformen diskutieren“, erzählt Sünne Höhn. Und jetzt?

„Wir haben alle dazugelernt“, sagt Ingo Schlünzen, Fachberater Kulturelle Bildung für Schulen. Statt großer Inszenierungen habe man szenischem Theater, bei dem die Vorbereitungen auch mal digital stattfinden könnten, den Vorrang gegeben.

Hier gibt’s Karten für das Festival Das Programm des Schultheaterfestivals Neumünster (24. Mai bis 29. Juni) gibt es unter www.neumuenster.de/kultur, Flyer liegen an mehreren Orten in Neumünster aus. Karten gibt es ab drei Euro ab dem 9. Mai im Kulturbüro, Tel. 04321/9423316 oder per E-Mail an kulturbuero@neumuenster.de

So arbeitete beispielsweise die professionelle Theaterpädagogin Nina Hensel per Videoworkshops mit den Schülern. Unter Anleitung von Nadeshda Yassin entwarf der 11. Jahrgang der Gemeinschaftsschule in Neumünster Szenen zum Alltagsrassismus. „Es ist wichtig, dass die Schüler das Fach Darstellendes Spiel nicht aus den Augen verlieren“, meint Ingo Schlünzen.

Drei Stücke von der Klaus-Groth-Schule Neumünster

Das sieht Anja Baum genauso. Der Fachlehrkraft für Darstellendes Spiel an der Klaus-Groth-Schule ist es gemeinsam mit ihrer Kollegin Inga Hilscher gelungen, gleich drei Stücke während des Theaterfestivals zu präsentieren. „Nach der langen entbehrungsreichen Zeit, in der viele Kinder und Jugendliche auf sich selbst zurückgeworfen waren, ist es besonders wichtig, Bühnenerfahrungen mit all ihren Höhen und Tiefen zu machen“, sagt Anja Baum. Es gehe in diesem Jahr nicht darum, klassische Bühnenwerke zu präsentieren, sondern vielmehr um Stücke, „in die die Pandemie-Erfahrungen der Schüler einfließen“.

Dass das Schultheaterfestival Neumünster anders ausfallen wird, betont auch Sünne Höhn. „Wir können jetzt nicht einfach den Hebel umlegen und erwarten, dass wir dort weitermachen, wo wir vor zwei Jahren abrupt gestoppt wurden.“ Wichtig sei, wieder zu starten, so die Theaterfrau.

Stadt Neumünster unterstützt Schultheater

Und dass das möglich ist, dafür ist Ingo Schlünzen dem Theater sehr dankbar. „Neumünster bietet seinen Schulen die Möglichkeit, Theater auf der großen Bühne mit allem technischen Support und unter professionellen Bedingungen zu spielen.“ Selbst während der offiziellen Spielzeit seien Proben mit Schülern möglich. „Darum beneiden uns andere Städte sehr“, sagt der Fachberater.