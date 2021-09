Neumünster

Es ist das 17. Enten-/Schwanenrennen des Serviceclubs Round Table Neumünster, aber zum ersten Mal dürfen die Gummi-Tiere nicht auf dem Teich um die Wette schwimmen, sondern im Bad am Stadtwald. Es ist eine Corona-Edition dieses beliebten Events. 2020 fiel die Veranstaltung ganz aus.

Üblicherweise fliegen mehrere tausend gelbe Enten (seit 2019 sind es weiße Schwäne) von der Kieler Brücke aus in den Teich, um für den guten Zweck um die Wette zu schwimmen. Die schnellsten Schwäne verschaffen den Inhabern ihrer Startnummer einen von rund 200 attraktiven Preisen – unter der Aufsicht von tausenden Zuschauern.

„In diesem Jahr können wir leider kein Event in der Innenstadt machen, weil wir rund um den Teich für Security sorgen und überall für Abstände sorgen müssten“, sagt Marten Lehmann, Präsident der Round Tabler. Das würde Kosten verursachen, die den Reinerlös schmälern würden, und dieses Geld wollen die Tabler lieber für ihre wohltätigen Projekte ausschütten.

Round Table Neumünster lädt zum Corona-Schwanenrennen ein (von links): Hanno Bartling, John Wicknig, Marten Lehmann und Tim Zett gehören zum Orga-Team. Quelle: Thorsten Geil

Darum entstand aus der Not heraus ein Corona-Rennen. Wie üblich können die Neumünsteranerinnen und Neumünsteraner sich eine (oder mehrere) der 7000 Startnummern sichern. Aber die Gewinner der 200 Preise werden bereits am 26. September unter notarieller Aufsicht ausgelost, und nur deren 200 Schwäne gehen dann am Freitag, 1. Oktober, an den Start.

Das Rennen findet im Nichtschwimmerbecken des Bades am Stadtwald statt (18 Uhr). Jeder Schwan gewinnt, aber es geht um die Platzierung, denn die Preise sind unterschiedlich wertig. Die Tierchen werden von der Rutsche aus ins Wasser starten, und die Freiwillige Feuerwehr Gadeland sorgt für künstliche Strömung in Richtung Ziel. Das Rennen wird auf Youtube und Facebook live ins Internet übertragen.

Nur die Gewinner dürfen beim Rennen in Neumünster dabei sein

„Leider können wir auch nur die 200 Inhaber der Gewinnerlizenzen auf das Freibadgelände lassen. Ob man dabei ist, erfährt man ab dem 27. September im Internet unter www.schwanenrennen.de“, sagt Hanno Bartling von Round Table. Die Clubmitglieder sind dankbar über die Kooperation des Schwimmbads: Dessen Leiter Jonas Römer lässt extra für dieses Rennen noch das Wasser im Becken. Es wäre sonst nach Ende der Freibadsaison schon abgelassen worden.

Am Sonnabend, 4. September, startet der Verkauf der Rennlizenzen – an den Vorverkaufsstellen First Reisebüro, Photo Ruser, Stadt- und Holsten-Apotheke, Tabak Schmahl, Freesen-Apotheke, Johann & Amalia, VR-Bank am Großflecken und Zahnarztpraxis Dr. Marten Lehmann.

Verkauf der Startnummern beginnt am 4. September

Am 4. September verkaufen die Tabler die Startnummern in der Holsten-Galerie (an jedem Sonnabend bis zum 25. September von 10 bis 16 Uhr). Am 25. September wird auch vor Edeka Grümmer im A&B-Center und bei Edeka Meyer im Freesen-Center verkauft. Eine Lizenz kostet vier Euro, drei Schwäne gehen für zehn Euro, fünf für 15 Euro weg.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Erlöse aus dem Schwanenrennen fließen in die Serviceprojekte von Round Table. Die Tabler organisieren und finanzieren den Kindertagesstätten der Stadt beispielsweise wieder Erste-Hilfe-Kurse für die älteren Kinder. Im September starten auch Schwimmkurse für Kinder von sozial schwächeren Kindern, die der Club bezahlt.