Shanty-Chor Paloma singt beim Sommerfestival in Neumünster

Neumünster

Die neue Freilichtbühne gibt dem Shanty-Chor Paloma aus Neumünster endlich wieder einmal eine Gelegenheit, in der Heimatstadt aufzutreten. Nach der langen Corona-Zwangspause ist das Ensemble, zu dem auch die Instrumentalisten für die klassischen Seemannslieder gehören, bereits seit Ende Mai wieder am Proben. Auch Auftritte gab es nach Angaben von Peter Reich, Vorsitzender des Chors bereits wieder. Allerdings in Bad Bevensen und Bad Malente im Kurpark sowie beim Shantyfestival in Großenbrode.

Shanty-Chor Paloma zieht es auf die Bühne

Jetzt sollen die maritimen Klänge auch wieder in Neumünster zu hören sein. Am Freitag, 6. August, ab 19.30 Uhr entern die musikalischen Seeleute die Freilichtbühne der Rock-Pop-Schule Neumünster im Stadtteil Wittorf. Das Konzert läuft im Rahmen der Reihe Sommerfestival, die auch ein Ersatz für coronabedingt ausgefallene Live-Musik, zum Beispiel im Rahmen der abgesagten Holstenköste, sein soll.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Chormitglieder habe das Warten auf Auftritte und auch die regelmäßigen geselligen Übungsabende und Probenwochenenden jetzt ein Ende, teilt Peter Reich mit. Derzeit plane der maritime Chor aus dem Herzen Schleswig-Holsteins noch mehrere Auftritt auf der Insel Rügen und probe auch bereits für das Weihnachtskonzert am 19. Dezember in der Stadthalle am Kleinflecken in Neumünster.

Lesen Sie auch Mini-Holstenköste – Wortakrobatik auf der Freilichtbühne Neumünster

Hygienekonzept und Corona-Regeln beim Sommerfestival

Für das Konzert am Freitag gelten die aktuellen Corona-Regeln und ein Hygienekonzept. Dennoch verspricht der Shanty-Chor Paloma einen stimmungsvollen Abend, bei dem die Musiker von der Karnevalsgesellschaft Nygemünster bei der Versorgung der Besucher unterstützt wird. Karten für 5 Euro gibt es an der Abendkasse.