Sieben-Tage-Inzidenz in Neumünster steigt auf 83,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Neumünster steigt weiterhin an: Laut Dashboard des Robert-Koch-Instituts bleibt Neumünster auch am Sonnabend mit einem Wert von 83,5 je 100000 Einwohner weiter Spitzenreiter in Deutschland. Das Gesundheitsamt der Stadt Neumünster hatte am Freitagmittag einen Wert von 78,8 bekannt gegeben.

67 neue Coronafälle in Neumünster in den vergangenen sieben Tagen

In der Spitzengruppe bei der Sieben-Tage-Inzidenz liegen hinter Neumünster und Solingen (77,9) mit Flensburg (65,4) und Kiel (60,8) sowie Plön (56,7) zwei weitere Städte und ein Kreis aus Schleswig-Holstein. Laut RKI hat es in Neumünster in den letzten sieben Tagen insgesamt 67 neue Positivfälle gegeben, ausnahmslos die Delta-Variante. Im Gesundheitsamt wird der hohe Inzidenzwert aber noch nicht als gefährlich eingestuft. Das hatte die Amtsärztin Dr. Alexandra am Freitag mitgeteilt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land lag am Freitagabend bei 38,4 je 100000 Einwohner. Im größten an Neumünster grenzenden Flächenkreis Rendsburg-Eckernförde liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 20,8 und damit im Vergleich zu Neumünster sehr niedrig. Im Kreis sind Aktionen gegen die Impfmüdigkeit geplant.

Aktuell gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde 94 infizierte Menschen. Davon leben 24 in Rendsburg, 14 in Eckernförde, neun in Waabs, acht in Büdelsdorf, sieben in Osterrönfeld und jeweils fünf in Fockbek, Bordesholm und Owschlag.