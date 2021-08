Sparkasse Südholstein in Neumünster wirft den Vorstandschef raus

Neumünster

Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Südholstein, Andreas Fohrmann (57), muss aus dem Institut ausscheiden. Der Verwaltungsrat des Instituts mit Sitz in Neumünster hat am Freitag einen Beschluss zur sofortigen Beendigung des Dienstverhältnisses gefasst. Das teilte die Sparkasse in einer Pressemitteilung mit.

„Hintergrund ist eine Überschreitung der Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereiche, die das Vertrauensverhältnis zwischen Herrn Fohrmann und dem Verwaltungsrat nachhaltig beschädigt hat. Das Amt des Vorstandsvorsitzenden ruht daher mit sofortiger Wirkung“, teilte die Sparkasse darin mit.

“Vertrauensverhältnis ist nachhaltig beschädigt“

Der Verwaltungsrat dankt Fohrmann für seine erfolgreiche Arbeit in den vergangenen Jahren, so die Pressemitteilung. Die Geschäfte der Sparkasse Südholstein würden mit sofortiger Wirkung von den beiden weiteren Vorstandsmitgliedern Eduard Schlett und Martin Deertz geführt.

„Wir bedauern es, dass die Zusammenarbeit mit Andreas Fohrmann nach den erfolgreichen Jahren nun endet. Doch die Überschreitung von Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereichen ließ uns keine andere Wahl. Dieser Schritt war notwendig, um die ordnungsgemäße Unternehmensführung nachhaltig zu sichern“, sagte Jan Peter Schröder, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Die Verdienste von Fohrmann, der im Januar 2014 von außen in das damals schwer angeschlagene Haus kam, erkennt der Verwaltungsrat aber auch in der Mitteilung an: „Unter Führung von Herrn Fohrmann ist die Sparkasse Südholstein zu einer der vertriebsstärksten Organisationen im gesamten Sparkassenverbund aufgestiegen und verfügt über eine solide wirtschaftliche Verfassung. Für diese Leistungen gilt ihm unser Dank.“

Fohrmann hat noch einen Arbeitsvertrag bis 2023. 2018 gab es die letzte Verlängerung um fünf Jahre.

Der Zeitpunkt der Trennung könnte kaum schlechter sein, denn die Sparkasse steckt mitten in Fusionsgesprächen. „Die Gespräche über die mögliche Fusion mit der Sparkasse Holstein werden wir unter Führung von Eduard Schlett und Martin Deertz wie geplant fortsetzen“, teilt die Sparkasse mit.

„Verwaltungsrat und Vorstand bekräftigen die strategische und wirtschaftliche Sinnhaftigkeit der Verbindung, die vorteilhaft für die Region, die Kunden und die Mitarbeiter beider Institute wäre. Der heute vom Verwaltungsrat beschlossene Schritt hat keine Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die bilanzielle Stärke der Sparkasse Südholstein“, so die Pressemitteilung.