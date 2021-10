Neumünster

Bislang gibt es weder einen Zeitplan noch eine Kostenschätzung, aber die ersten Schritte zum Wiederaufbau der Sporthalle an der Klaus-Groth-Schule in Neumünster sind gemacht: Am kommenden Dienstag soll der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport über das Raumprogramm der neuen Halle beraten, am 9. November die Ratsversammlung den endgültigen Beschluss fassen.

Der Vorschlag der Verwaltung lautet, die Halle an derselben Stelle in gleicher Größe wieder aufzubauen, also auf dem Gelände des Gymnasiums an der Parkstraße und mit einer baulichen Verbindung. Geplant wird eine sogenannte „zweifache Einfeld-Sporthalle“ mit Umkleide- und Sanitärbereich.

Auch die alte Halle war ein Ersatzbau nach einem Großbrand in Neumünster

Die alte Halle war in der Nacht zum 19. Mai komplett niedergebrannt, vermutlich durch eine Brandstiftung an einem hölzernen Unterstand für die Mülltonnen. Zwei Jungen standen schnell im Verdacht, für das Feuer verantwortlich zu sein. Auch diese Halle war einmal ein Ersatzbau: Die Vorgängerhalle war 1990 ebenfalls abgebrannt.

Bei dem Brand wurde die Turnhalle der Klaus-Groth-Schule in Neumünster komplett zerstört. 100 Einsatzkräfte kämpften in der Nacht zum 19. Mai gegen das Feuer. Quelle: Daniel Friederichs/Danfoto (Archiv)

Bei der Suche nach einem Standort für den Ersatzbau hat die Schulverwaltung auch andere Standorte gesucht. „Alternativ bebaubare Flächen in der unmittelbaren Umgebung sind jedoch nicht vorhanden“, so die Verwaltung. Größer als der Alt- kann der Neubau nicht ausfallen, weil der Denkmalschutz des Schulgebäudes (von 1888) und wasserschutzrechliche Aspekte wegen der angrenzenden Schwale dagegen sprechen.

Die Halle soll zwei (voneinander teilbare) Felder mit den Maßen 15 mal 27 Meter haben, insgesamt also eine reine Sportfläche von 810 Quadratmetern. Dazu kommen Regie- und Erste-Hilfe-Räume, vier Umkleiden mit Duschen und Toiletten (138 Quadratmeter), Kabinen für Lehrer/Schiedsrichter, zwei WC-Anlagen und weitere Räume. Für Sportgeräte gibt es (auf Wunsch der Klaus-Groth-Schule und der mitnutzenden Sportvereine) im Neubau mehr Platz als im Altbau.

Am Tag nach dem Brand: Vorn ist der Trakt mit den Umkleiden und dahinter die abgedeckte Halle zu sehen. Die Ruine ist seit geraumer Zeit abgerissen. Quelle: Thorsten Geil

In die Planungen waren der Kreissportverband und der Schulsportbeauftragte eingebunden, teilt die Schulverwaltung in dem Antrag an die Ratsversammlung mit. Aus zeitlichen Gründen habe es noch keine Gespräche mit dem Kinder- und Jugendbeirat, dem Behindertenbeauftragten und dem Seniorenbeirat gegeben. „Das wird im Rahmen des weiteren Abstimmungsprozesses nachgeholt“, so die Verwaltung.

Wenn der Rat dem Raumprogramm zustimmt, geht es in die nächste Planungsphase. Dann wird im nächsten Schritt ein Planungsbeschluss vorgelegt.