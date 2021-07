Neumünster

Die Liste der Stadt Neumünster hat es in sich: An acht Schulen und zwei Kindertagesstätten wird in den Sommerferien an- und umgebaut, an diversen weiteren Liegenschaften wird saniert und renoviert.

22,87 Millionen Euro investiert die Stadt Neumünster in ihre Liegenschaften für Kinder und Jugendliche, wobei nicht die ganze Summe allein in den sechs Ferienwochen ausgegeben wird. Manche Maßnahme läuft schon seit Monaten, und bis zur Fertigstellung werden weitere Monate vergehen. Gut fünf Millionen Euro fließen an Fördermitteln vom Land.

Acht Millionen kostet die Erweiterung der Timm-Kröger-Schule

Der größte Einzelposten ist mit einer Investition von mehr als acht Millionen Euro die Erweiterung der Timm-Kröger-Schule zur offenen Ganztagsschule im Stadtteil Brachenfeld. Die dreizügige Grundschule bekommt einen zusätzlichen Trakt mit Klassen- und Differenzierungsräumen, eine neue Mensa, Küche und diverse Nebenräume. Dadurch entstehen zwei geschlossene Innenhöfe, in denen je zwei kleinere Pavillons entstehen.

Baubeginn war schon im Herbst 202 mit dem Abbruch eines Altbautraktes. „Ende dieses Jahres wollen wir mit dem ersten Bauabschnitt fertig sein. Dann wird die neue Mensa provisorisch für Unterricht genutzt, bis wir mit der Sanierung des Altbaus fertig sind“, sagte Stadtbaurat Thorsten Kubiak bei einer Besichtigung. Anfang 2023 soll die TKS dann komplett fertig sein.

Neumünster bekommt Fristverlängerung vom Land wegen Corona

Corona und Lieferschwierigkeiten bei Baumaterial haben manche Arbeiten verzögert, aber die Fördergelder des Landes (472.000 Euro) sind dadurch nicht gefährdet. „Eigentlich hätten wir Ende 2022 fertig sein müssen, aber das Land hat die Frist verlängert“, sagte Erika Jahn, Abteilungsleiterin Hochbau in der Bauverwaltung.

Der Schulhof der Holstenschule wird derzeit für rund eine Million Euro renoviert, die Außenstelle der Holstenschule an der Gartenstraße (ehemals Theodor-Storm-Schule) wird einmal komplett saniert (für 1,3 Millionen Euro).

14 Maßnahmen in den Ferien Die Liste des Gebäudemanagements der Stadtverwaltung für die Sommerferien zählt 14 Baumaßnahmen. An acht Schulen werden insgesamt fast 19,6 Millionen Euro investiert, an den Kindertagesstätten Gadeland und Einfeld sind es zusammen 2,75 Millionen Euro. Es sind alles Maßnahmen, deren Erledigung über die sechswöchigen Ferien hinausgehen. Außerdem werden in diversen Liegenschaften Malerarbeiten und Bodenpflege erledigt, in der ehemaligen Helene-Lange-Schule wird die Fernwärme umgestellt, und viele kleinere Maßnahmen zum Energiesparen werden abgearbeitet. Diese Punkte kosten nach Auskunft der Stadt weitere 510.000 Euro.

An der Gemeinschaftsschule Faldera fließen 1,4 Millionen in die Sanierung des Kunst- und Technik-Trakts, an der Humboldt-Schule wird das Forum saniert (142.000 Euro), die neue Grundschule an der Schwale wird weiter gebaut und die Turnhalle saniert (2,98 Millionen in diesem Abschnitt), und an der Elly-Heuss-Knapp-Schule (Bachstraße) entstehen zwölf weitere Klassenräume (4,2 Millionen).

In der Kindertagesstätte Gadeland regieren derzeit auch die Bauarbeiter. Nach dem Abriss eines alten Baukörpers entstehen hier vier neue Gruppenräume nach den neuesten Standards, die auch der Hort-Betreuung im Stadtteil zugute kommen.

An dieser Kita (am Krogredder) wurde im Laufe der Jahrzehnte immer wieder angebaut, aber damit ist nun wohl Schluss. „Das Grundstück ist einfach zu eng und zu klein. Mehr geht hier nicht“, sagte Projektleiter Torben Aszmoneit von der Bauverwaltung. Gut zwei Millionen Euro investiert die Stadt Neumünster hier. Weitere 691.000 Euro kosten die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten an der Kita Einfeld im Bollbrück.