Neumünster

Die Wette gilt: Mit seinem Lastenrad ist Michael Bilharz seit Ende Juni quer durch Deutschland unterwegs. In 100 Tagen will der Aktivist 200 Städte abklappern, um vor Ort Klimawetten abzuschließen. Ziel der Wette: 1202 Bürger aus Neumünster sollen sich auf der Homepage der Aktion www.klimawette.de anmelden und mitmachen. Es gibt auch etwas zu gewinnen.

Bilharz ist Mitarbeiter des Umweltbundesamts und Vorstand im eingetragenen Verein „3 fürs Klima“. Mit der Aktion sollen bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow am 1. November möglichst viel Menschen animiert werden, etwas für das Klima zu tun. Dabei geht es den Initiatoren vor allem um die Einsparung von Kohlenstoffdioxid, das als Hauptverursacher des Klimawandels bereits eine globale Erwärmung von 1,2 Grad Celsius bewirkt haben soll.

Die Wette soll 1202 Neumünsteraner erreichen

Die Klimawette soll rund 1,5 Prozent der Einwohner der beteiligten Städte – auch in Kiel machte die Wette Station – erreichen, das wären rund eine Million Menschen. Jeder von ihnen sollte eine Tonne CO2 bis November einsparen, in Neumünster wären es 1202 Tonnen. Um das im Pariser Klimaabkommen definierte Ziel von einer Begrenzung auf 1,5°C noch erreichen zu können, bedürfe es einer weltweiten Transformation von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, erläuterte Michael Bilharz in Neumünster.

„In Neumünster haben wir uns mit dem Beschluss zur Klimaneutralität 2035 ein ambitioniertes Ziel gesteckt. Da passt die Klimawette gut zu unseren Aktivitäten vom Stadtradeln über Ökostrom der Stadtwerke und Photovoltaik bis zur Teilnahme an der aktuell laufenden Europäischen Mobilitätswoche. Jeder kann seinen ganz persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagte Oberbürgermeister Tobias Bergmann, der die Wette mit dem Klimaaktivisten abschloss. Im November 2019 hatte die Ratsversammlung der Stadt den politischen Beschluss gefasst.

Zehn Jahres-Abos für die SWN-Busse in der Verlosung

Sollte die Neumünsteraner ihre Wette gewinnen, werden unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zehn kostenfreie Jahresabos von den Stadtwerken (SWN) für den ÖPNV in Neumünster verlost. Mitmachen ist auf der Homepage der Aktion möglich, auf der ein Avatar 20 Vorschläge zum CO2 -Sparen macht. Diese reichen von kürzer duschen über den Wechsel zur stromsparenden LED-Beleuchtung bis zu fleischloser Ernährung oder dem gezielten Einkauf von Ökostrom.