Das noch leerstehende Karstadt-Haus im Zentrum Neumünsters soll sich in einen „dritten Ort“ verwandeln. Dafür soll die Stadtbücherei am Großflecken einziehen und mit offenem Grundriss zu einem Treffpunkt für die Menschen in der City werden. Die Architekten präsentierten jetzt ihre Pläne.