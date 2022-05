Stadtradeln Neumünster: Es riecht nach Rekord

Neumünster

Der Kilometerstand auf der Internetseite vom Stadtradeln in Neumünster ändert sich ständig. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich sofort an ihren Computer, sobald sie aus dem Sattel gestiegen sind, und tragen ihre gefahrenen Kilometer ein. Nach elf von 21 Tagen hatten sie am Dienstagabend (gegen 18 Uhr) schon mehr als 77.000 Kilometer auf dem Tacho.

801 von 1052 angemeldeten Radlerinnen und Radlern haben schon Kilometer eingetragen – mit Abstand die meisten vom Team Rapido Neumünster: 29 Aktive hatten schon fast 10.000 Kilometer unter den Reifen. Erfahrungsgemäß kommen gegen Ende oder sogar nach dem offiziellen Abpfiff noch viele Einträge hinzu, weil viele Teilnehmer ihre Werte sammeln und sie am Ende in einer Summe eintragen.

2021 waren zur Halbzeit erst 60.000 Kilometer eingetragen worden. Am Ende kamen 154.000 Kilometer zusammen, der zweitbeste Wert nach 2020 (167.000 Kilometer). 2019 standen sogar nur 41.000 Halbzeit-Kilometer online.

Vom 7. bis 27. Mai läuft zum sechsten Mal das Stadtradeln in Neumünster. Begonnen hatte es mit einem Aktionstag auf dem Großflecken.