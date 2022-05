Neumünster

Mike und Thomas aus Hannover sind professionelle Fahrradwäscher. Dort betreiben sie in einer gemeinnützigen GmbH eine richtige Waschstraße mit einer Werkstatt und arbeiten mit Langzeitarbeitslosen und Drogenabhängigen. Auf dem Fahrrad-Aktionstag in Neumünster hatten sie am Sonnabend ihre mobile Waschstraße dabei.

„Wir kriegen auch Ihr E-Bike in fünf Minuten sauber, und den Fahrradkorb können Sie dranlassen“, sagte Mike einer Kundin, die dann gern ihr Rad hergab. Tatsächlich blitzte es nach kurzer Zeit wieder und war sogar von Hand abgetrocknet. „Zu Hause einfach nur die Kette ölen, dann können Sie wieder losdüsen“, sagte Mike der Kundin – die zufrieden mit dem kostenlosen Service wieder davonfuhr.

Fahrrad-Aktionstag auf dem Großflecken zum Auftakt des Stadtradelns. Quelle: Thorsten Geil

Die Waschstraße war nur eines von vielen Angeboten auf dem Aktionstag. Der ist traditionell der Start zur Aktion „Stadtradeln“. Bei diesem Städtewettbewerb versuchen die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt, in drei Wochen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen und öfter mal das Auto stehenzulassen. Neumünster macht zum sechsten Mal mit – bis zum 27. Mai mit vielen Aktionen und Radtouren.

Bis Sonnabendmittag hatten sich fast 700 Teilnehmer angemeldet. „Heute Morgen um 8.30 Uhr hatte schon ein Teilnehmer die ersten acht Kilometer auf der Internetseite eingetragen“, sagte Stadtplaner und Organisator Michael Köwer von der Stadtverwaltung. Bis zum Nachmittag waren es bereits 281 Kilometer. Das Ziel sind wieder mindestens die 154 000 Kilometer aus dem Vorjahr.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Neumünster (ADFC) hatte zu seinem ersten Fahrradflohmarkt eingeladen, und der war gut besucht. Der Wochenmarkt und die Wahlkampfstände der Parteien brachten viele Menschen in die Innenstadt. „Viele Ersatzteile und gebrauchte Fahrräder sind hier schon verkauft worden“, sagte ADFC-Vorsitzender Kurt Feldmann-Jäger.

Michael Deisinger führt seinen Fahrrad-Rollstuhl vor. Quelle: Thorsten Geil

Zwei besondere Drahtesel bot der Neumünsteraner Michael Deisinger an. Er hatte ein Hercules Cavallo dabei, ein sogenanntes Reitrad. „Die Pedale sind starr montiert. Das Fahrrad wird durch Körperbewegungen auf dem Sattel angetrieben“, sagte Deisinger. Die stählerne Rarität unbestimmten Alters steht seit 25 Jahren in seiner Garage und soll nun endlich vom Hof – für 80 Euro war es im Angebot.

Außerdem hatte Deisinger noch ein altes Rollstuhl-Fahrrad dabei, das mit kräftigen Armbewegungen in Gang gesetzt wird – aber eigentlich wohl eher als Garten-Dekoration genutzt werden sollte.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) informierte über seine Ziele und hatte die Straßenmusikerin Julia Kähler engagiert, die ein paar Lieder sang. Die Rapido-Radsportgruppe des FC Torpedo war ebenso präsent wie der Fahrradcodierer Reiner Hinsch vom ADFC Stormarn. Er stellte den Besucherinnen und Besuchern einen Fahrradpass aus und versah den Drahtesel mit einer individuellen Kombination, mit der der Besitzer nach einem Diebstahl zweifelsfrei nachweisen kann, dass es sein Fahrrad ist.

„Ich bringe die Kombination mit einem Aufkleber auf dem Rahmen an. Früher haben wir sie in den Rahmen gestanzt, aber dadurch hatten manche Kunden dann Probleme mit dem Hersteller“, sagte Hinsch: Das Fahrrad sei nun nicht mehr unversehrt, und damit sei die Garantie erloschen.