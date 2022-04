Neumünster

Dass Oliver Dörflinger sein Fach versteht und zur wesentlichen Verbesserung des städtischen Haushalts beitrug, hat er während seiner zwölfjährigen Amtszeit als Kämmerer im Rathaus von Neumünster bewiesen. Dass er als Stadtrat für Haushalt und Finanzen, für die Feuerwehr und das Technische Betriebszentrum Maßstäbe setzte, auch das hat sich längst über die Grenzen Neumünsters hinaus herumgesprochen. Dem Kieler Finanzministerium blieb Dörflingers Engagement nicht verborgen. Am kommenden Montag, dem 2. Mai, wird er dort seinen Dienst als Referatsleiter antreten.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben“, sagte Oliver Dörflinger am Donnerstagnachmittag während einer lockeren Abschiedsfeier in der Feuerwache. Rund 90 Kollegen und Wegbegleiter hatte der Verwaltungsfachmann auf die Gästeliste gesetzt: vom 1. Stadtrat, über die Kollegen aus der Verwaltung bis hin zu Mitarbeitern des TBZ und die Hausmeister der öffentlichen Verwaltungsgebäude.

90 Kollegen feiern den Abschied mit Stadtrat Dörflinger

„Wir sind sehr traurig, dass er geht“, gab Hausmeister Heiko Kaufer unumwunden zu. Oliver Dörflinger habe immer ein offenes Ohr für alle gehabt, „selbst in den stressigsten Situationen.“ Als „menschlich gut drauf“ beschrieb er den Kämmerer, der an heißen Sommertagen schon mal Kühltaschen voller Eis auf jeder Etage im Rathaus abstellte, damit sich jeder Mitarbeiter bedienen konnte.

Mit Dankesworten und kleinen Geschenken stehen die Gäste Schlange, um sich persönlich von Oliver Dörflinger zu verabschieden. Quelle: Susanne Wittorf

„Wir schätzen ihn sehr“, stimmten Norbert Frydendahl und Birko Mecke zu. „Herrn Dörflinger konnte nichts aus der Ruhe bringen, und er hat sich für alle Belange, die wir an ihn herangetragen haben, interessiert und eingesetzt.“

Dörflinger: „Menschen sind wieder stolz auf ihre Stadt“

Oliver Dörflinger wird das gerne hören. Sind es doch „die Begegnungen mit den Kollegen und den Menschen der Stadt, die seine Arbeit bereicherten“, sagte der 53-Jährige. In den zwölf Jahren, die der gebürtige Flensburger nun bereits in Neumünsters Innenstadt lebt, habe sich die Stadt stetig weiterentwickelt. „Die Menschen sind wieder stolz auf ihre Stadt“, meinte er. Kulturell sei Neumünster attraktiver geworden und die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt habe sich enorm verbessert. „Auf dem Kleinflecken hat sich Gastronomie angesiedelt, Parks und Grünflächen laden zum Verweilen.“

Diese Veränderung beruhen, laut Dörflinger, auch auf dem großen Engagement der vielen ehrenamtlichen Initiativen. Auf seinen Streifzügen durch Neumünster sei er immer wieder überrascht worden. Oft hatte Dörflinger seine Kamera dabei.

Während der Verabschiedung untermauerte er seine Beobachtung anhand von Fotos. Mit launigen Bemerkungen über den Zustand der Stadt und ihre Bewohner sorgte er während seiner 30-minütigen Rede immer wieder für Lacher bei den Gästen.

Oliver Dörflinger liebt Neumünster. Das war unverkennbar. Seinen Wohnsitz wird er in der Stadt behalten. „Neumünster ist groß genug, um Dinge auch mal groß zu denken, und klein genug, um direkte Drähte zu nutzen“, sagte er. Und dann seien da natürlich noch die Menschen, die ihm am Herzen lägen.