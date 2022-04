Stadtwerke Neumünster: Preise für Strom und Gas steigen um fast 30 Prozent

Neumünster

Seit Monaten kennen die Preise an den Energiemärkten nur die Richtung nach oben. Der Krieg von Russland gegen die Ukraine hat zusätzlich Druck auf den Kessel der Energiemärkte gegeben und die Preise weiter stark steigen lassen. Die Stadtwerke Neumünster (SWN) reagieren auf diese Situation und erhöhen die Strom- und Gaspreise zum 1. Juni deutlich.

Die SWN müssen selber auch deutlich mehr für den Einkauf von Strom und Gas bezahlen. „Diese Mehrkosten lassen sich leider nicht mehr auffangen; wir müssen die Preise anpassen. Was wir derzeit an den Märkten erleben, ist einmalig. Solche Preissprünge hat es noch nie gegeben“, sagte SWN-Pressesprecher Niklas Grewe.

Die Heizkosten für einen Haushalt mit Gasheizung und 20.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch steigen nach Berechnungen der SWN um 29 Prozent. Die jüngste Gas-Preisrunde hatte es im Dezember 2021 gegeben. Der Arbeitspreis für SWN-Gas Premium steigt zum Juni um 2,59 Cent (brutto) auf 10,77 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). Der Grundpreis bleibt stabil. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden bedeutet das Mehrkosten von 43,17 Euro pro Monat, haben die SWN ausgerechnet.

Die Stadtwerke Neumünster hatten bereits im Februar die Preise erhöht

Beim Strom kommt auf einen Durchschnittshaushalt von 2500 Kilowatt Jahresverbrauch im Juni eine Erhöhung von 27 Prozent zu. Dabei hatten die SWN zuletzt Anfang Februar an der Preisspirale gedreht. Der Arbeitspreis für die Kilowattstunde im Premium-Tarif steigt um 10,35 ct/kWh (brutto) auf 44,03 ct/kWh. Bei einem durchschnittlichen Haushalt in Neumünster mit einem jährlichen Verbrauch von 2500 Kilowatt bedeutet das rund 21,56 Euro brutto mehr im Monat, so die SWN.

Pressesprecher Niklas Grewe betont, dass die SWN die Preiserhöhung sogar noch so weit wie möglich hinausgezögert hätten. Das Unternehmen informiere in diesen Tagen alle Kundinnen und Kunden per Brief, und das Kundenzentrum stehe für Fragen unter Tel. 04321/202-188 oder per E-Mail kundenservice@swn.net bereit.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die SWN weisen allerdings auch auf einen zarten Hoffnungsschimmer hin: Die Bundesregierung wolle die Haushalte von den extremen Preissteigerungen entlasten. Die zum 1. Juli wegfallende EEG-Umlage von 3,723 Cent pro Kilowattstunde verspreche bereits den ersten Schritt. „Die Entlastung werden wir automatisch 1:1 an die Kundinnen und Kunden weitergeben, sofern das Gesetz verabschiedet wird“, so Grewe.