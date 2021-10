Neumünster

Die Stadtwerke Neumünster (SWN) haben am Mittwochnachmittag überraschend verkündet, das Wärme-Projekt „Heat“ abzusagen und nicht weiter zu verfolgen. Welche Konsequenzen das für den Konzern hat, ist noch nicht abzusehen.

Seit Mai 2020 hatten die SWN daran gearbeitet, ihre Wärmesparte neu aufzustellen. Geplant war, das SWN-Kraftwerk an der Bismarckstraße und die Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) in einer neuen SWN Wärme GmbH zusammenzufassen. 49 Prozent deren Anteile wollte der Entsorgungskonzern Remondis kaufen.

Stadtwerke Neumünster sind von Schulden geplagt

Damit sollte das schuldengeplagte SWN-Unternehmen gestärkt und vor allem das Kapital für enorme Investitionen beschafft werden: Rund 15 Millionen Euro sind in den nächsten Jahren fällig, allein um das Kraftwerk zu modernisieren. Für etwa zehn Millionen Euro soll in Wittorferfeld eine neue Anlage für die Aufbereitung von Gewerbeabfällen gebaut werden, die Remondis in mehreren Landkreisen einsammelt und bislang quer durch Deutschland transportieren muss.

SWN-Geschäftsführer Michael Böddeker Quelle: SWN

Mit Remondis arbeiten die SWN seit über 20 Jahren zusammen; der Konzern hält gut 25 Prozent an der MBA Neumünster GmbH. Gegen diese Pläne (und vor allem den bei vielen Gewerkschaftern unbeliebten Remondis-Konzern) hatte sich eine Bürgerinitiative organisiert. Das Bündnis „Unsere SWN – Unsere Wärme“ hat nach eigenen Angaben genügend Unterschriften gesammelt, um einen Bürgerentscheid gegen den Teilverkauf der SWN zu erzwingen.

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) wollte am kommenden Freitag die Vertreter der Initiative empfangen und hatte bereits dafür gesorgt, dass der SWN-Vertrag mit Remondis von der September- in die November-Sitzung der Ratsversammlung verschoben wurde, um keine Fakten zu schaffen. Nun sehen die SWN keine Chance mehr, das Projekt in diesem Jahr überhaupt noch zu verabschieden.

„Das war aber die Grundvoraussetzung aller Beteiligten, daher werden wir das Projekt jetzt beenden. Dem SWN-Aufsichtsrat, unserem Oberbürgermeister und unserem Kooperationspartner Remondis haben wir dies bereits mitgeteilt“, erklärte SWN-Geschäftsführer Michael Böddeker. Die Verträge waren ausverhandelt, der SWN-Aufsichtsrat hatte zugestimmt, und nur die Entscheidung des Rates stand noch aus.

SWN-Chef: „Der Ausstieg fällt uns schwer“

„Bereits durch die globale Pandemie kam es zu einer längeren Unterbrechung der Verhandlungen. Mit der jetzigen erneuten Verzögerung ist ein Abschluss in diesem Jahr nicht mehr realisierbar“, teilte Böddeker mit. Wesentliche Eckpunkte der Verträge müssten mit dem Jahresabschluss 2021 erneut bewertet und verhandelt werden, was für die SWN sehr aufwendig und teuer gewesen wäre, so die SWN. Böddeker: „Der Ausstieg ist darum der richtige Schritt, auch wenn er uns schwerfällt. Wir werden neue Wege finden und auch gehen, um die Wärmeversorgung für Neumünster noch optimaler zu gestalten.“

Welche Wege das sein und woher die vielen Millionen kommen sollen, ließen die SWN offen. „Wir haben jedenfalls keine Angst vor einem Bürgerentscheid gehabt, denn wir haben gute Argumente. Auch die Mehrheit der Ratsversammlung stand hinter dem Projekt“, sagte SWN-Sprecherin Annika Mester. Auch der Betriebsrat war für „Heat“.

Die 16 Millionen Euro, die die Stadt Neumünster ihrer Tochter SWN vor einer Woche überweisen hat, um damit zu viel gezahlte Netzgebühren zu erstatten, werden nach den Worten der Sprecherin nicht in der Wärmesparte investiert. „Nach Abzug der Steuern werden wir dieses Geld für die Schuldentilgung verwenden“, sagte die Sprecherin.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Remondis hat am Mittwoch die SWN-Entscheidung bedauert. „Das Projekt Heat dient einzig der weiteren Stärkung des Stadtwerke Konzerns. Wir sehen hierin einen erfolgreichen Weg für die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke. Wir bedauern die Entscheidung der Geschäftsführung, womit das Unternehmen nun vor großen Herausforderungen steht“, teilte Ralph Müller-Beck von Remondis mit.