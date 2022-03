Neumünster

Für den internationalen Frauentag kündigt die Gewerkschaft Verdi Warnstreiks in den städtischen Kitas in Neumünster und Norderstedt an. Am Dienstag, 8. März, sollen demnach ganze Kindertagesstätten oder auch Teilbereiche bestreikt werden. Auslöser ist das Scheitern der erster Verhandlungsrund mit den kommunalen Arbeitgebern am 25. Februar, teilt Verdi dazu mit.

Bereits für Montag kündigt die Gewerkschaft Aktionen zur Einstimmung auf die Tarifauseinandersetzung an. Nach zwei Jahren besonderer Herausforderungen durch die Pandemie fühlten sich die Mitarbeitenden in den Kitas im Regen stehen gelassen. „Gerne wird ihre Arbeitsleistung in den höchsten Tönen gelobt und betont wie unverzichtbar sie sind. Es ist an der Zeit den Worten Taten folgen zu lassen“, begründet Gewerkschaftssekretärin Annette Falkenberg von Verdi die Planung.

Die Gewerkschaft moniert, dass die sozialen Berufe bei den Gehältern nach wie vor benachteiligt seien: „Über alle Branchen gesehen klafft noch immer eine Gehaltslücke von 18 Prozent“, so Annette Falkenberg. Dies betreffe vor allem Frauen, die in den Kitas 94 Prozent der Belegschaften stellten. Der Warnstreik am Internationalen Frauentag, soll wohl auch diesen Aspekt besonders unterstreichen.

Bei der Stadt, die in Neumünster neun von insgesamt 24 Kitas in Eigenregie betreibt, geht man davon aus, dass am Dienstag drei Einrichtungen, die Kitas im Haart in Faldera und an der Schuberstraße, wegen des Warnstreiks komplett geschlossen werden. Darüber hinaus könnten auch weitere Gruppe und Teilbereiche in den Einrichtungen ausfallen, sagt Stephan Beitz, Pressesprecher der Stadt. Angesichts von Ausfällen durch Corona und den ohne vorhandenen Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung könne die Stadt keine Notbetreuung für den Streikausfall anbieten.