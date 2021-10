Neumünster

Anlässlich des bundesweiten Astronomietages bieten die vhs-Sternwarte Neumünster und die Schleswig-Holsteinische Universitätsgesellschaft (SHUG) am Sonnabend, 16. Oktober, einen Online-Vortrag an. Das Thema: Exoplaneten – also Planeten, die um andere Sterne als die Sonne kreisen. Ob es dort mögliches Leben gibt?

Eines ist klar: Exoplaneten gibt es sehr, sehr viele. Trotz der riesigen Entfernungen wurden bisher über 4000 Exemplare in mehr als 3.000 Sonnensystemen nachgewiesen. Die Frage ist, wie ähnlich diese unserer Erde tatsächlich sind.

Den Vortrag „Exoplaneten: Auf der Suche nach Erde 2.0“ wird der Astrophysiker Prof. Dr. Wolfgang Duschl von der Christian-Albrechts-Universität Kiel halten. Er forscht selbst auf dem Gebiet und richtet sich in seiner Präsentation sowohl an die kleinen als auch an die großen Zuhörerinnen und Zuhörer.

Wegen Corona: Vortrag findet online statt

Pandemiebedingt muss der Vortrag wie im vergangenen Jahr online stattfinden. Große Besucheranstürme, um gemeinsam gen Sternenhimmel zu blicken, sind noch nicht vor Ort möglich. Dennoch soll der Betrieb im Observatorium auf dem Gelände der DRK-Fachklinik Hahnknüll in Neumünster in den kommenden Wochen wieder hochgefahren werden.

Stattfinden wird der Online-Vortrag am 16. Oktober von 19 bis 20 Uhr. Er ist kostenfrei. Um den Link zur Veranstaltung zu erhalten, muss man sich anmelden – zum Beispiel bei der vhs-Sternwarte Neumünster.