Neumünster

„Nur fliegen ist schöner“ – so heißt es zumindest im Volksmund. Diese Erfahrung dürfen ab April sechs Menschen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren machen. Ihnen will der Flugsport-Club Neumünster gemeinsam mit Stadt und Jugendverband zu einer Fluglizenz verhelfen – per Stipendium.

Flugsport-Club Neumünster will sich für Chancengleichheit engagieren

Beim Flugsport-Club sieht man großen Handlungsbedarf, was Geschlechtergerechtigkeit, Chancengleichheit und Integration von Menschen mit Migrationshintergrund angeht – besonders in Corona-Zeiten. Daher sollen drei Plätze an Mädchen bzw. Frauen und die weiteren drei an sozial benachteiligte Jugendliche gehen. „Mit sozial benachteiligt meinen wir bewusst nicht nur die finanzielle Benachteiligung, sondern hören uns von den Interessierten auch an, wo sie sich als benachteiligt empfinden“, so Fluglehrer Lennart Hildebrandt.

Vergeben werden vier Segelflug- und zwei Motorsegelflug-Stipendien. Wie in der Fahrschule auch ist die Ausbildung beim Flugsport-Club in Theorie und Praxis unterteilt. Geflogen wird im Sommer, gepaukt im Winter. Ausgebildet wird am Wochenende und an Feiertagen.

Fliegerstipendium: Es geht um mehr als nur um die Pilotenlizenz

Dabei soll es um mehr gehen als um das reine Fliegen und die Pilotenlizenz. Die Jugendlichen sollen lernen, wie wichtig Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein und Kommunikation sind – auch für das spätere Berufsleben. Zudem erfahren sie viel über technische Zusammenhänge beim Warten der Flug- und Fahrzeuge und erwerben Kenntnisse im MINT-Bereich, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Beim Jugendverband Neumünster freut man sich auf das Gemeinschaftsprojekt. „Genau diese Themen wie Verantwortungsbewusstsein, Kommunikation, die eigene Rolle, Verhalten in Gruppen bearbeiten wir auch in unserer Ausbildung zur Jugendgruppenleitung, weshalb wir das Angebot des Flugsport-Clubs Neumünster da sehr gut ergänzen können“, sagt Geschäftsführer Tim Herm. Auch die Stadt wird die Stipendien mitfinanzieren.

So viel ehrenamtlicher Einsatz steckt im Pilotprojekt

Dietrich Mohr, Vorsitzender des Jugendverbands Neumünster, fügt hinzu: „Wir freuen uns ungemein über dieses ehrenamtliche Engagement und wollen auf dem Weg zu einer Jugendsatzung und die Aufnahme in den Jugendverband Neumünster unterstützen.“ Der Umfang an ehrenamtlicher Arbeit ist enorm. Nach Angaben des Flugsport-Clubs Neumünster investieren allein die Vereinsmitglieder dort über 1000 Stunden für die Ausbildung.

Bewerbungen können bis zum 15. Februar unter www.fliegerstipendium.de eingereicht werden. Schulische oder außerschulische Voraussetzungen gibt es nicht, ein grundsätzliches Interesse an der Fliegerei sollte aber vorhanden sein.