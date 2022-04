Neumünster

Mit geplanten zehn Millionen Euro will Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) in diesem Jahr in Neumünster nicht nur die Versorgungssicherheit im Stadtgebiet erhalten, sondern auch die Netze auf die Zukunft vorbereiten. Das Unternehmen investiert hier nach eigenen Angaben seit Jahren überdurchschnittlich viel.

„Das ist einer der Gründe, warum die Ausfallzeiten im bundesweiten Vergleich besonders niedrig sind. Die Bürger und Gewerbetreibenden in Neumünster waren im vergangenen Jahr im Schnitt gerade einmal 1,29 Minuten ohne Strom – und damit deutlich unter dem Bundesschnitt von 10,73 Minuten pro Jahr“, teilte SH Netz mit.

Im Neubaugebiet in Faldera denkt SH Netz auch an private Wallboxen

Zu den größten Projekten im laufenden Jahr gehört beim Strom die Modernisierung der Mittelspannungskabel zwischen Neumünster und Bönebüttel auf rund einem Kilometer Länge. Dafür nimmt SH Netz etwa 500.000 Euro in die Hand. In dieser Summe enthalten ist die Erneuerung einer Mittelspannungsstation. „Dadurch können wir mehr Grünstrom aus EEG-Anlagen aufnehmen“, erklärt Oliver Kerz, Leiter des Technik-Standortes von SH Netz in Neumünster.

Ein weiteres großes Projekt ist die Erschließung des Neubaugebiets an der Niebüller Straße/Schwarzer Weg im Stadtteil Faldera. Hier investiert der Netzbetreiber rund 270.000 Euro. Die Elektro-Mobilität und die stärkere Nutzung von privaten Wallboxen hat SH Netz dabei im Blick. „Wir bereiten uns auf eine steigende Nachfrage vor“, so Oliver Kerz.

Auch im Gasbereich investiert der Netzbetreiber im laufenden Jahr. Für die Sanierung der Hauptleitung unter der Kieler Straße sind rund eine Million Euro veranschlagt. Der zweite von vier Bauabschnitten hat in diesen Tagen begonnen. „Wenn alles nach Plan läuft, können wir bereits in der zweiten Jahreshälfte mit dem dritten Bauabschnitt starten“, sagt Oliver Kerz.

SH Netz betreibt das knapp 1300 Kilometer lange Stromnetz mit 315 Ortsnetzstationen seit 2010 in enger Kooperation mit den Stadtwerken Neumünster (SWN). Beim Gas sind es etwa 560 Kilometer Nieder-, Mittel- und Hochdruckleitungen mit 80 Druckregelanlagen. Die Kooperation mit SH Netz hat die Stadt Neumünster erst im vergangenen Jahr bis 2034 verlängert.