TBZ Neumünster: So klappt es mit der Biotonne im Winter

Neumünster

Die ersten Biotonnen sind bereits gefroren, deshalb bittet das Technische Betriebszentrum (TBZ) Neumünster um Mithilfe. Denn: Im Winter gefriert die Feuchtigkeit in der Biotonne schnell. Um die Abfallbehälter trotzdem vollständig leeren zu können, hat das TBZ einige Tipps parat.

Tipps für den Umgang mit der Biotonne im Winter

Zeitungspapier und Eierkartons helfen: Legen Sie den Boden der Biotonne nach jeder Leerung mit mehreren Lagen zerknülltem Zeitungspapier oder mit Eierkartons aus.

Abfall gut einwickeln: Wickeln Sie feuchte Küchenabfälle stets gut in Zeitungspapier ein. Knüllpapier und gebrauchtes Küchenpapier erhöhen zusätzlich die Feuchtigkeitsbindung, sodass weniger feuchtes Material an der Tonnenwand festfrieren kann.

Nur trockenes Laub: Füllen Sie Laub möglichst nur im trockenen Zustand in die Tonne und verdichten Sie den Inhalt bitte nicht.

Frostsicherer Standort: Stellen Sie die Tonne während der kalten Tage an einen frostsicheren Platz, zum Beispiel in die Garage, unter das Carport oder eine windgeschützte Hausecke. Die Bereitstellung der Tonne sollte erst kurz vor der Leerung erfolgen, am Morgen des Abfuhrtages bis 7 Uhr.

Inhalt auflockern: Lockern Sie bei starkem Frost den Inhalt der Tonne kurz vor der Leerung mit einem Stock, einem Besenstiel oder Ähnlichem.

Alternative Biobeutel: Alternativ können Sie auch im Handel erhältliche kompostierbare Biobeutel verwenden.

Für weitere Fragen steht das TBZ Neumünster unter der Rufnummer 04321/942-2900 zur Verfügung.