Tasdorfer Weg in Neumünster drei Monate gesperrt

Neumünster

Vor Beginn der eigentlichen Brückenbauarbeiten sind aufwändige Arbeiten mit Versorgungsleitungen nötig, wie die Stadt Neumünster mitteilte. Für die Arbeiten wird die Straße in Höhe der Brücke von Montag, 19. Juli, bis voraussichtlich 15. Oktober vollgesperrt. Auch Fußgänger und Radfahrer können hier während der Bauarbeiten nicht passieren.

Radler und Fußgänger bekommen eine andere Umleitung

Für den Kfz-Verkehr wird eine Umleitung in Richtung Norden über den Norderdorfkamp, die Preetzer Landstraße und den Harrier Weg nach Tasdorf und in umgekehrte Richtung eingerichtet. Für Radfahrer und Fußgänger wird es eine Umleitung vom Süderdorfkamp südlich am SVT-Gelände vorbei in Richtung Raderedder geben. Die Stadt Neumünster bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Zuletzt wurde in Tasdorf vor zwei Jahren gebuddelt und die Ortsdurchfahrt gesperrt.