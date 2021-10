Die Sängerin Jennifer Hans aus Neumünster begeistert bei ihrem Auftritt am Sonntagabend die Jury von „The Voice of Germany“. Mit dem Song „Juice“ singt sich die 31-Jährige eine Runde weiter. Für dieses Team hat sie sich entschieden.

„The Voice of Germany“: Jennifer Hans aus Neumünster ist eine Runde weiter

Casting-Show - „The Voice of Germany“: Jennifer Hans aus Neumünster ist eine Runde weiter

Casting-Show - „The Voice of Germany“: Jennifer Hans aus Neumünster ist eine Runde weiter

Von Philipp Scheithauer