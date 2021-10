Neumünster

Die linke Szene in Neumünster atmet auf. Eines ihrer wichtigsten Ziele, die Schließung der Gaststätte „Titanic“ an der Wippendorfstraße, ist erreicht. Das Lokal ist zu und wird ab 1. Januar neu vermietet.

Viele Jahre lang war „Titanic“ der linken Szene ein Dorn im Auge, denn dort trafen sich häufig Neonazis und die NPD Neumünster. Geführt wurde die Gaststätte lange von dem NPD-Ratsherrn Horst-Dieter Micheel. Immer wieder organisierten das „Bündnis gegen Rechts“ und die Antifa Demonstrationen gegen den Neonazi-Treffpunkt, immer wieder löste das Großeinsätze der Polizei aus. „Titanic versenken – Für mehr Eisberge“ war das Motto der Gegner.

„Titanic versenken“ war das Motto von Gegnern der rechten Szene in Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

Auch manche Anwohner fühlten sich vom Geschehen in dem Lokal gestört, Konzerte von einschlägig bekannten Bands zogen das entsprechende Publikum an, zuletzt erst vor ein paar Wochen.

Nach dem Aus für den bundesweit bekannten Neonazi-Treff „Club 88“ im Stadtteil Gadeland im Jahr 2014 hatte die rechte Szene mit der Titanic schnell einen neuen Treffpunkt gefunden. Auch Rocker kamen hier zeitweilig gern zusammen. Noch ist nicht bekannt, ob die Rechtsextremen sich nun schon einen neuen Treffpunkt in Neumünster ausgeguckt haben.

„Titanic“ zog 2010 in Neumünster um

Lange war „Titanic“ an der Friedrichstraße angesiedelt – buchstäblich nur einen Steinwurf vom Jugendzentrum AJZ entfernt. Das wird traditionell eher von der linken Szene besucht. Immer wieder gab es Streitereien. 2010 zog „Titanic“ (und mir ihr das Publikum) rund 100 Meter weiter in die Räume an der Wippendorfstraße 38. Dort war früher die Gaststätte „Deutsche Wacht“; in den 80er Jahren gab es dort die Disco „Jump in“.

Nun soll eine Familie aus Neumünster die Immobilie in der Innenstadt gekauft haben. Bereits der vorige Eigentümer soll den Titanic-Leuten den Mietvertrag gekündigt haben.

2018 liefen 150 Demonstranten durch die Neumünsteraner Innenstadt und forderten unter dem Motto "Titanic versenken" die Schließung der Gaststätte Titanic. Quelle: Benjamin Steinhausen (Archiv)

Die Nachmieter dürften der Neonazi-Szene überhaupt nicht schmecken. Dort werden sich künftig häufig Migranten aufhalten. „Wir übernehmen die Räume als Mieterin und werden dort Integrationskurse anbieten. Da die Räume direkt neben unserer Beratungsstelle liegen, hat sich dieser Standort angeboten“, sagte Kathrin Mansfeld, Sprecherin der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein (Awo).

Es sei reiner Zufall, dass dort zuvor das Lokal „Titanic“ gewesen sein, so Kathrin Mansfeld. „Die unmittelbare Lage neben der Beratungsstelle und die Möglichkeit des Umbaus nach unseren Ansprüchen waren ausschlaggebend bei der Entscheidung zu diesem Standort.“