Die Ratsversammlung von Neumünster tagt am Dienstag, 3. August, um 17 Uhr in öffentlicher Sitzung in den Holstenhallen, Halle 5. Diese Sitzung hat fast nur einen Tagesordnungspunkt, nämlich die Vereidigung des neuen Oberbürgermeisters Tobias Bergmann.

Der Sozialdemokrat ist der neunte Oberbürgermeister von Neumünster nach dem Zweiten Weltkrieg – und der erste Sozialdemokrat seit Hartmut Unterlehberg (1991 bis 2009). Der war von Olaf Tauras (CDU) abgelöst worden, der die Wahlen zweimal als Parteiloser gewonnen hatte (2009 und 2015). Später trat er in die CDU ein. Bei der Stichwahl am 30. Mai hatte er knapp gegen Bergmann verloren.

Die Sondersitzung ist nötig, weil Tobias Bergmann sein Amt am 1. September antritt, aber die Ratsversammlung erst am 14. September wieder regulär zusammenkommt. Olaf Tauras wird bereits am 30. Juli offiziell verabschiedet, hat am 5. August seinen letzten Arbeitstag und dann Resturlaub.

Neuer OB macht schon Praktika in Neumünster

Tobias Bergmann hat sich vorgenommen, am ersten Tag bereits arbeits- und vor allem entscheidungsfähig zu sein. „Am 1. September um Mitternacht bin ich der oberste Katastrophenschützer von Neumünster und muss Entscheidungen treffen können und nicht erst fragen müssen, wo das Gefahrenabwehrzentrum ist. Wie schnell das gehen kann, haben wir ja gerade in anderen Bundesländern gesehen“, sagte Bergmann unserer Zeitung.

Darum hospitiert Bergmann schon eine Weile in der Stadtverwaltung, hat unter anderem beim TBZ Mülltonnen geleert, Kitas und das Seniorenbüro besucht. In dieser Woche schaut er sich im Baubereich um, ließ sich unter anderem den Baufortschritt in der Timm-Kröger-Schule zeigen. Bergmann: „Ich bereite mich in jeder Hinsicht auf das Amt vor, auch emotional.“

Mit Olaf Tauras hat er sich getroffen, und in dieser Woche steht noch ein zweites Gespräch an. Die Zusammenarbeit und Vorbereitung der Amtsübergabe empfindet Bergmann als hochprofessionell und angenehm. „Er fällt noch Entscheidungen, wenn es sein muss, aber er rammt keine Pflöcke mehr ein, die es mir schwermachen würden. Das läuft wirklich sehr fair“, sagte Bergmann.

Olaf Tauras (links) gratuliert Tobias Bergmann (mit Ehefrau Nasanin) am Tag der OB-Wahl im Rathaus Neumünster. Quelle: Thorsten Geil

Er freut sich auch, dass Olaf Tauras am Dienstag bei der Vereidigung dabei sein will. Das finde er „gut und wichtig, denn unsere Demokratie lebt auch von Haltung“, sagte er.

Die Bergmanns suchen noch Haus oder Wohnung in Neumünster

Auch im Privatleben gibt es für Bergmann und seine Frau Nasanin einiges zu regeln; zum Beispiel ist das Ehepaar noch immer auf der Suche nach einer neuen Bleibe in Neumünster. „Unsere Wohnung in der Feldstraße ist mit ihren 60 Quadratmetern auf Dauer zu klein“, sagte Bergmann.

Eine Kernfrage sei im Hause Bergmann aber leider noch immer nicht geklärt, wie er amüsiert berichtete: Sie möchte gern ein Haus mit Garten, er lieber eine Wohnung. „Wir werden etwas finden und lassen uns nicht hetzen. Notfalls müssen wir unsere Möbel kurz einlagern“, sagte er. Die Wohnung in Hamburg sei gekündigt und werde bald aufgelöst.

Seine Unternehmensberatung in Hamburg wickelt Bergmann gerade ab. Vor ein paar Tagen hatte er einen Termin im zuständigen Amtsgericht zur Liquidation von „Tobias Bergmann Consulting“.

Bergmann verzichtet auf die religiöse Eidesformel

Vor der Ratsversammlung muss er noch etwas anderes dringend erledigen, denn auf jeden Fall will er sich für diesen feierlichen Moment einen neuen Anzug kaufen. Bergmann hat sich auch bereits entschieden, dass er bei seiner Vereidigung auf die Formel „So wahr mir Gott helfe“ verzichten wird.

Und nach der Sitzung geht es nach Hause, denn dort wird gefeiert: „Wir haben unsere Nachbarn in der Feldstraße zum Grillen eingeladen. Die haben mich unterstützt und freuen sich sehr für mich. Dafür möchte ich Danke sagen“, so Bergmann.