Das Veranstaltungszentrum „Kiek in“ in Neumünster ist vorgeprescht und hat als erste der städtischen Tochterunternehmen eine Gleichstellungsbeauftragte benannt. Die anderen Firmen lassen sich mehr Zeit.

Erste Gleichstellungsbeauftragte in Neumünster ernannt

Von Thorsten Geil