Todesfahrer von Neumünster soll unerlaubt mit dem Auto unterwegs sein

Neumünster

Einen Führerschein hatte der junge Mann schon nicht mehr, als er am 20. Januar 2021 einen der folgenreichsten Verkehrsunfälle der vergangenen Jahre in Neumünster baute. Drei Menschen starben. Nun soll der 24-Jährige aus Bordesholm erneut hinter dem Steuer eines Autos gesehen worden sein. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat ein zusätzliches Ermittlungsverfahren eröffnet.

Am Tag des Unglücks war der Mann mit seinem VW Golf von Bordesholm aus in Richtung Neumünster unterwegs. Kurz hinter dem Ortsschild von Neumünster war er laut Polizei viel zu schnell unterwegs, verlor in der leichten Rechtskurve die Gewalt über sein Fahrzeug. Das schleuderte über die Straße und auf den Fußweg, wo es drei Fußgänger erfasste.

Ein 34-Jähriger und seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin starben noch am selben Abend. Die 27-jährige Schwester der Frau erlag wenige Tage später ihren Verletzungen. Sie hatte ihre Schwester an deren 30. Geburtstag in Neumünster besucht.

Todesfahrer hatte keinen Führerschein mehr und stand unter Drogen

Wenige Tage später stellte sich heraus, dass der Unfallfahrer immer wieder mit Drogen zu tun hatte und wegen Drogenhandels vorbestraft war. Den Führerschein hatte er längst verloren. „Die Straßenverkehrsbehörde Neumünster hatte ihn für ungeeignet befunden, weiter am Straßenverkehr teilzunehmen“, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Auch während der Unglücksfahrt stand er unter Einfluss von Kokain und Marihuana, wie ein Gutachten ergab. Er war zu schnell gefahren und mit abgefahrenen Reifen unterwegs, so ein weiteres Gutachten.

Der Mann ist auf freiem Fuß. Im August wurde gegen ihn Anklage wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge erhoben. Dieser Straftatbestand verdrängt quasi die fahrlässige Tötung, auch wenn kein zweites Fahrzeug beteiligt war. Darauf stehen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Das Landgericht Kiel hat noch keinen Termin für die Verhandlung gemacht.

Der Mann (24) lebt scheinbar unbeeindruckt sein Leben weiter

Nun haben sich zwei Zeugen bei der Polizei gemeldet, die versichert haben sollen, den Unglücksfahrer vor kurzer Zeit wieder am Steuer eines Autos gesehen zu haben. Andere Menschen verfolgen kopfschüttelnd, wie der junge Mann scheinbar unbeeindruckt sein Leben weiterführt und daraus in Sozialen Netzwerken berichtet.

Oberstaatsanwalt Bieler bestätigte den Eingang der Zeugenaussagen. „Wir haben ein neues Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Es besteht zwar damit auch nach hiesiger Auffassung eine ,Wiederholungsgefahr’, aber es ist nach der Strafprozessordnung nicht möglich, den Angeschuldigten deswegen in Untersuchungshaft zu nehmen“, so Bieler.

In der Hauptverhandlung vor Gericht wird eine mögliche erneute Fahrt ohne Führerschein mit Sicherheit zum Thema werden. Der Oberstaatsanwalt: „Und es wird bei der Strafzumessung auf jeden Fall zu berücksichtigen sein.“