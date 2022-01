Ein 32-jähriger Moldawier ist weiterhin stark verdächtig, in Neumünster einen 31-jährigen Landsmann getötet zu haben. Er sitzt weiter in Untersuchungshaft. Fest steht: Das Opfer wurde erschossen.

Todesursache geklärt - Mann in Neumünster starb durch Schüsse

Von Thorsten Geil