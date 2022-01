Was hat sich am Sonnabend in einem Gewerbebetrieb in der Rendsburger Straße in Neumünster abgespielt? Das versuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel zu klären. Nach dem Auffinden einer Leiche kommen nun weitere Details zur Tat ans Licht. Unter anderem wurde ein Mann (32) moldawischer Abstammung festgenommen.