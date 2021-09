Neumünster

Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) hat in Abstimmung mit seiner Ordnungsbehörde entschieden, dass die Stadt Neumünster die Planungen für einen Weihnachtsmarkt vorantreibt und umsetzt. Am traditionellen Starttag, dem Montag nach Totensonntag (22. November), soll es losgehen.

„Mit der Durchführung eines Weihnachtsmarktes auf dem Großflecken wollen wir in der Coronavirus-Pandemie einen weiteren Schritt zur Rückkehr zum normalen Leben machen. Die Menschen haben in den vergangenen eineinhalb Jahren auf vieles Liebgewonnene verzichten müssen“, teilte der neue OB Bergmann mit. Es sei nun wichtig, positiv nach vorne zu blicken und wieder Veranstaltungen zu machen.

Weihnachtsmarkt in Neumünster nur mit 3G

Nach jetzigem Stand würde für die Besucherinnen und Besucher dann die 3-G-Regel gelten, also nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürften den Weihnachtsmarkt besuchen. Das würde bedeuten, dass es eine komplette Absperrung und Einlasskontrollen geben müsste. Allerdings müsse man die dann geltenden Verordnungen abwarten, teilte die Stadt mit. Im vorigen Jahr ging das schief: Nach langer Planung musste die Stadt am 31. Oktober wegen Corona dann doch den Markt und das Turmkonzert an Heiligabend absagen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

OB Bergmann appelliert gleichzeitig an seine Bürgerinnen und Bürger: „Impfen, Impfen, Impfen! Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, um Veranstaltungen wie den Weihnachtsmarkt durchführen zu können.“