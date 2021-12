Trotz Corona: Targobank Neumünster verzeichnet Aufholeffekte in 2021

Neumünster

Dank guter Aufholeffekte im Jahresverlauf berichtet die Targobank Neumünster von einem positiven dritten Quartal in Zeiten einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation.

Targobank Neumünster durchgehend geöffnet – unter Einhaltung strenger Corona-Maßnahmen

Insgesamt 8200 Kundinnen und Kunden betreut die Targobank in Neumünster und führt dabei 2900 Girokonten (Stand: 30. September 2021). Ihnen gelte ein besonderes Lob, da sie strenge Hygiene- und Schutzmaßnahmen mittragen. „Das zeigt, dass sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht auf die persönliche Beratung verzichten wollen“, so Filialleiter Michael Haye. Nur mittels der umgesetzten Sicherheitsmaßnahmen sei ein Geschäftsbetrieb vor Ort aufrechtzuerhalten.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wirtschaftlich sei der Start in das laufende Geschäftsjahr nicht einfach gewesen, Schuld daran wäre Corona. Zuwächse seit Jahresbeginn verzeichnet die Targobank Neumünster jedoch im Geschäft mit Konsumentenkrediten bei einem Kreditvolumen von 43 Millionen Euro. Das sind sechs Prozent mehr als Anfang 2021. Auch die Nachfrage im Geschäftskundenbereich habe sich spürbar erholt.

Niedrigzinsen verändern Nachfrage von Kundinnen und Kunden in Neumünster

Zudem weiterhin gefragt: Alternativen zu klassischen Anlageformen wie Tagesgeld oder Sparkonten. Kundinnen und Kunden in Neumünster setzen vermehrt auf Investmentfonds- und ETF-Sparpläne. Laut Haye habe sich das Depotvolumen seit Jahresstart um 16 Prozent auf 19 Millionen Euro erhöht. Diese Entwicklungen würden vor allem aus der anhaltenden Niedrigzinsphase resultieren.