Nach einer gefühlt viel zu langen Wolken- und Regenperiode gastiert jetzt verstärkt die Sonne am Himmel – und lockt auch in Bordesholm die Menschen wieder ins Freie. Bereits am Donnerstag wollten viele Einwohner das sonnig-trockene Wetter zum Spaziergang um den Bordesholmer See nutzen. Aber schon am „Rodelberg“ der Klosterkirche war für Frischluftfans wie Alina Frenz kein Weiterkommen möglich: Ein längeres Teilstück des Seerundwegs ist dort überflutet – und das bereits seit mehreren Tagen.

Alina Frenz musste mit Hund Paul wieder umkehren. „Das habe ich so noch nie gesehen hier am See“, erzählte die Bordesholmerin. Überflutete Stellen kennt sie sonst nur aus früheren Jahren von der Pastorenbucht, wo der Kalbach in den Bordesholmer See mündet. Auch dort trat das Gewässer über die Ufer, das Wasser steht dort mehr als knöchelhoch über dem Weg. Zudem hat sich ein kleiner See auf den angrenzenden Wiesen zur Wildhofstraße hin gebildet.

„Da sind wir machtlos“

Mitarbeiter des gemeindeeigenen Bauhofs hatten gleich nach dem Wochenende das kurvige Wegstück unterhalb des Klosterstifts abgesperrt. Das Bauhofteam überprüft seitdem täglich, ob die Ab- und Durchflüsse des Sees verstopft sind. „Manchmal verhindern Zweige oder Unrat den Abfluss, aber alles ist frei“, erklärte Bau- und Ordnungsamtsleiter Sven Ingwersen. Das gelte gilt auch für den Abfluss zum Stintgraben, der in den Mühlenteich der Schmalsteder Mühle endet. „Es ist einfach mega viel Wasser heruntergekommen, damit müssen wir noch ein paar Tage leben, bis es wieder komplett abfließt. Da sind wir machtlos“, räumte Ingwersen ein.

Der Kalbach ist mitverantwortlich

Für die Überschwemmungen, die auch im Amtmannspark für einen zusätzlichen See gesorgt haben, ist zum großen Teil der Kalbach mitverantwortlich. Fast alle Gebiete nördlich des Sees bis hoch nach Blumenthal entwässern die dort gefallenen Regenmengen über den Bach in den See. Die Überflutungen machen Carola Ketelhodt betroffen. Die Anwohnerin des Bordesholmer Sees und Grünen-Politikerin kennt gelegentliche Überschwemmungen an der Sud – dem südlichen Seeabschnitt – sowie an der Pastorenbucht. Dass der Seerundweg direkt unterhalb der Klosterkirche überschwemmt ist, hatte sie noch nie erlebt.

Ein Zeichen für den Klimawandel

„Dieses Jahr ist es richtig extrem, das ist ein deutliches Zeichen für den Klimawandel“, sagte Carola Ketelhodt. In der Sitzung des Umweltausschusses, dessen Vorsitzende sie ist, wird am 3. März über das weitere Vorgehen in Sachen Seesanierung gesprochen. Aktuell laufen Messungen über die Belastung des Gewässers mit Schadstoffen wie Phosphat. In diesem Jahr soll eine Fällanlage installiert werden, die den Eintrag der Schadstoffe deutlich reduzieren soll. „Die großen Regenmengen verändern die Messwerte, die werden jetzt steigen“, ist sich Ketelhodt sicher.

Die Gefahr zukünftiger Überschwemmungen am Bordesholmer See könnten aus Sicht der Ausschussvorsitzenden durch Maßnahmen entlang des Kalbachs verringert werden. Sie plädiert für Auenlandschaften, wie sie entlang der Elbe oder anderen großen Flüssen bei Starkregenereignissen als Auffangbecken dienen. „Wir brauchen auch bei uns mehr Flächen, die das Wasser aufnehmen können.“ Aktuell sieht sie keine Möglichkeit für Entlastungen der hohen Wasserstände, weitere Durchstiche zu schnelleren Abflüssen seien keine Lösung. Damit bleiben den Spaziergängerinnen und Spaziergängern am Seerundweg nur zwei Lösungen: Für die nicht gesperrten Überschwemmungsbereiche Gummistiefel anziehen – oder auf eine andere Strecke ausweichen.