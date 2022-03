Neumünster

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b der Alexander-von-Humboldt-Schule haben es innerhalb kürzester Zeit geschafft, Spenden von 1300 Euro für die Betroffenen des Ukraine-Kriegs zu sammeln.

Aus einer spontanen Idee von Mathematik- und Sportlehrer Andreas Marquardt entwickelte sich eine Erfolgsgeschichte: Die Mädchen und Jungen bemalten dekorative Steine in den Farben der Ukraine und bekamen so die Gelegenheit, sich im Unterricht mit dem Thema auseinanderzusetzen – aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, sich aktiv an der Hilfe beteiligen zu können.

Kinder bemalten Steine und verkauften sie in Neumünster

Die 75 bemalten Steine sollten dann im Nachbarschafts-, Freundes- und Familienkreis gegen eine Spende getauscht werden. Die Schülerinnen und Schüler begaben sich hochmotiviert auf Tauschaktionen und überraschten ihren Lehrer mit einem tollen Ergebnis: Statt der von ihm erwarteten 100 bis 150 Euro hatten die Kinder rund 1300 Euro eingesammelt.

Die Klasse hat beschlossen, die gesamte Summe an den „Freunde-helfen-Konvoi“ (FHK) zu spenden, um sicherzustellen, dass die Hilfe auch ankommt. Stellvertretend nahm der Präsident des Serviceclubs Round Table Neumünster, Marius Sirocko, jetzt die Spende entgegen. Der FHK ist eine Organisation unter dem Dach der Stiftung Round Table Deutschland und Ladies Circle Deutschland.

Vergangene Woche hatten sich aus Neumünster bereits vier Lkw mit Hilfsgütern auf die Reise in die Ukraine gemacht. Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs hat der FHK schon 28 Lkw mit einer großen Menge an humanitären und medizinischen Hilfsgütern auf den Weg gebracht. Die erreichen ihre Empfänger und die Betroffenen durch eine grenznahe Übergabe an Vertrauensleute in Polen.