Bordesholm

Eigentlich wollten die Mitglieder der Bordesholmer Liedertafel nach der überstandenen Coronakrise wieder kräftig durchstarten. Der Krieg in der Ukraine könnte aber die Pläne für das traditionelle Vogelschießen im Sommer durchkreuzen – und damit im dritten Jahr hintereinander das Aus für das Drei-Tage-Spektakel mit Volksfestcharakter bedeuten. Die Diskussion über das Für und Wider führen vor allem die knapp 100 Schützen der 1868 gegründeten Liedertafel.

Alle sind eigentlich heiß auf einen Neubeginn

„Der Krieg macht uns allen zu schaffen“, räumt Klaus Elwardt ein, der während der Mitgliederversammlung am Dienstag als Vorsitzender wiedergewählt wurde. Die Vereinsmitglieder sind eigentlich heiß auf einen Neubeginn nach Corona: 51 Schützen und Sänger aus dem Liedertafel-Männerchor – damit mehr als erwartet - pilgerten zur Versammlung ins Sportheim des TSV Bordesholm. Der Abend war die erste Veranstaltung der Liedertafel, zuletzt trafen sich die Mitglieder beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Klosterkirche – und das war im Dezember 2019.

„Angesichts des Krieges nicht mit der Flinte durch den Ort laufen“

Seitdem sagten die Organisatoren um Klaus Elwardt alle Veranstaltungen wegen der Lockdowns, Versammlungsverbote und Beschränkungen in der Coronakrise ab. Der Angriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine stellt besonders die Schützen vor eine Herausforderung der besonderen Art. „Einige sagen, wir können angesichts des Krieges nicht mit der Flinte durch den Ort laufen und dann am Bordesholmer See auf den Vogel schießen“, berichtet Elwardt. Andere Schützen führen an, dass auch bei kriegerischen Auseinandersetzungen in der Vergangenheit das Vogelschießen mit Umzug und Dinggericht unter der Bordesholmer Linde nicht abgesagt wurde.

Schützenabteilung entscheidet in den nächsten Wochen

Die Entscheidung soll die Schützenabteilung in den kommenden Wochen treffen, führte Klaus Elwardt weiter aus. Vor einer besonderen Situation stehen auch die Sänger der Liedertafel: Nach 22 Jahren zieht sich Matthias Teupke vom Posten des Chorleiters zurück. Der 52-jährige Dirigent bleibt dem Männerchor aber als Sänger erhalten. „Corona hat mir gezeigt, dass es auch noch andere Themen gibt, die wichtig sind. Durch die ausgefallenen Proben und Konzerte hatte ich auch mehr Zeit für mich und meine Familie. Jetzt stehen bei mir neue Projekte an“, sagte Teupke, der mit viel Beifall auch von seinem Posten als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet wurde. Den Posten übernahm Reto Kretzdorn.

Liedertafel sucht neuen Chorleiter

Der Liedertafelvorstand sucht jetzt einen Nachfolger für Teupke. Die überwiegend älteren Sänger sind weiter „heiß“ auf Konzerte: 35 Bässe und Tenöre kamen zur ersten Probe nach gut zwei Jahren. Den Taktstock übernahm ein erster Chorleiter-Kandidat, berichtete der Vereinschef Elwardt. „Wir werden in den nächsten Wochen den Nachfolger von Matthias Teupke vorstellen.“ Weiterhin wurden langjährige Mitglieder geehrt. Seit 60 Jahren bei der Liedertafel dabei sind die Brüder Erich und Uwe Rieper, für 50 Jahre Mitgliedschaft wurd Walter Kiel geehrt. Auf 45 Jahre Zugehörigkeit blicken Klaus-Ingo Marquardt, Klaus Wildfang sowie Wulf Riepen.