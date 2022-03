Ukrainische Flüchtlinge sollen in Neumünster in die alte Kaserne

Neumünster

Die Stadtverwaltung von Neumünster richtet sich darauf ein, größere Zahlen von Flüchtlingen aus der Ukraine zugewiesen zu bekommen. Die werden derzeit zunächst in einer Notunterkunft in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Brachenfeld untergebracht, aber das ist keine Dauerlösung. OB Bergmann will Wohnungen in der ehemaligen Hindenburg-Kaserne ausbauen.

In der Sitzung des Hauptausschusses kündigte Bergmann den Kommunalpolitikern am Dienstagabend an, in der Sitzung der Ratsversammlung am 29. März mit einem Dringlichkeitsantrag zu kommen. „Wir überlegen, ob wir die alten Pläne für Wohnungen in der alten Kaserne wieder aufleben lassen“, sagte der OB.

In einem dieser alten Unterkunftsblocks in der früheren Kaserne sollen eventuell Wohnungen für Flüchtlinge entstehen. Sie stehen an der Färberstraße. Quelle: Thorsten Geil

2016 war schon einmal geplant, in einem der leerstehenden Unterkunftsblöcke Wohnungen für Flüchtlinge zu schaffen. „Bei einer Belegung der Zimmer mit zwei Personen können in dem Gebäude 80 Menschen für einen Übergangszeitraum von vier Wochen untergebracht werden“, hieß es damals.

In dem Block stehen auch 16 Büro- und Mehrzweckräume zur Verfügung, in denen Anlaufstellen für die Verwaltung geschaffen werden könnten. Nach Gesprächen mit der Eigentümerin, der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ging die Stadt 2016 davon aus, dass sie die Liegenschaft mietfrei bekommt. Später wurde der Plan eingestampft, weil Neumünster keine Flüchtlinge aufnehmen musste. Die „Hindenburg“ war 2003 als letzte der drei Neumünsteraner Kasernen geschlossen worden.

Derzeit könnte die Stadt Neumünster nach Einschätzung des OB von der Kreditanstalt für Wiederaufbau für solche Zwecke sogar Investitionskredite mit negativem Zinssatz bekommen. OB Bergmann denkt schon weiter: „Wenn wir den Zuschlag für die Pflege-Hochschule bekommen, brauchen wir auch Wohnungen für Studenten. Die könnten dann in der alten Kaserne einziehen“, sagte der OB.

In der Sporthalle der GS Brachenfeld wurden Feldbetten für ukrainische Flüchtlinge aufgestellt. Dort leben derzeit 101 Menschen. Quelle: Daniel Friederichs (Danfoto)

Allerdings müsste der Block zunächst saniert werden, das wäre also keine kurzfristige Lösung für die Ukrainer. In der GS Brachenfeld leben derzeit 101 Flüchtlinge, für die die Stadt dringend Mietwohnungen sucht. Für 58 Flüchtlinge wurde schon Wohnraum gefunden. „Rund 100 weitere Ukrainerinnen und Ukrainer sind privat in Neumünster untergekommen“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz.

OB: „Ich habe keine Zeit, auf Briefe aus Kiel oder Berlin zu warten“

Die Ratsversammlung wird sich am Dienstag auch voraussichtlich mit Bergmanns Wunsch nach zusätzlichem Personal in der Ausländerbehörde beschäftigen müssen. „Ich werde das beantragen, denn wir haben keine Ressourcen, um die Menschen aus der Ukraine zu betreuen. Es werden noch viele zu uns kommen“, sagte Bergmann und fügte hinzu: „Das wird ein Antrag ohne Gegenfinanzierung sein. Ich muss jetzt Menschen betreuen und unterbringen und habe keine Zeit, auf Briefe mit möglichen Zuschüssen aus Kiel oder Berlin zu warten.“

Nur ein Ratsmitglied kommentierte das in der Ausschuss-Sitzung, die per Videokonferenz abgehalten wurde. Jürgen Joost (LKR) sagte: „Ich bin ja bekanntlich immer gegen zusätzliches Personal im Rathaus. Aber dies ist eine extreme Notsituation, und da müssen wir einfach unbürokratisch handeln.“