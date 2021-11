Neumünster

Unfall an der Auffahrt zur Autobahn 7 an der Anschlussstelle Neumünster-Süd: Ein mit 22 Tonnen vollbeladener Schinkenlaster kam am Montagabend rechtsseitig von der Fahrbahn ab und stürzte den Abhang runter. Das Fahrerhaus wurde stark beschädigt. Der 52 Jahre alte Fahrer sowie sein 37 Jahre alter Beifahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen ins FEK nach Neumünster.

Lkw war zu schnell auf der A7 unterwegs

Als Unfallursache wird derzeit angegeben, dass der Laster zu schnell unterwegs war. „Im Kurvenbereich schaukelten sich die Schweinehälften auf und aufgrund zu hoher Geschwindigkeit durchbrach der Lkw die Außenleitplanke und fuhr einen Anhang herunter und kippte hierdurch um“, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Lkw kam aus Dänemark und war auf den Weg nach Italien – in Neumünster hatten der Fahrer und sein Kollege eine Pause eingelegt gehabt.

Sperrung der Anschlussstelle Neumünster-Süd vorerst wieder aufgehoben

Die knapp 22 Tonnen Schweinehälften, die das Fahrzeug geladen hatte, müssen vernichtet werden. Ein Bergungsunternehmen und Helfer des THW waren im Einsatz. Betriebsstoffe sind ausgelaufen, teilweise sind diese ins Erdreich gelangt, so die Polizei. Den Angaben zufolge entstand ein Sachschaden von rund 300.000 Euro.

Die Bergung dauerte bis in den Dienstagnachmittag hinein. Gegen 15 Uhr wurde die Sperrung der Anschlussstelle Neumünster-Süd nach Polizeiangaben wieder aufgehoben. Am Mittwoch, 1. Dezember, soll die Auffahrt von der B 205 auf die A7 jedoch erneut gesperrt werden. Zwischen 9 und 14 Uhr finden dort Arbeiten statt. Die Abfahrt der A7 ist nicht betroffen, so die Polizei.

Neben der Schweinehälften-Ladung bereitete auch der Gastank des Fahrzeugs Probleme. Schon in der Nacht wurde Flüssiggas abgepumpt. Während der Bergungsarbeiten strömte am Morgen Flüssiggas aus, und die Bergungsarbeiten mussten für längere Zeit unterbrochen werden. Erst als der Gastank komplett leer war, konnten die Arbeiten fortgesetzt werden.

Weiterer Unfall am Morgen in der Region

Am Dienstagmorgen ereignete sich um kurz vor 7 Uhr auf der B430 in Fahrtrichtung Neumünster in Höhe Wasbek ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Zeitweilig war die B430 in dem Bereich voll gesperrt. Aktuell ist der Verkehr noch in Fahrtrichtung Hohenwestedt gesperrt.

Von RND/pat