Neumünster

Auf der Autobahn 7 ist es am Sonnabend, 26. November, gegen 19.21 Uhr nach einem missglückten Überholmanöver zu einem Unfall gekommen. Ein beteiligter Wagen schleuderte in die Böschung und überschlug sich. Der Fahrer wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Neumünster-Mitte: Unfall nach Ausweichmanöver

Nach bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei Neumünster war ein 21-jähriger Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit seinem BMW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle Neumünster-Mitte habe der Fahrer einem anderen Pkw ausweichen müssen, der unvermittelt von der mittleren auf die linke Fahrspur gewechselt sei, hieß es im Polizeibericht.

Nach weiteren Angaben hat der BMW-Fahrer während des Ausweichmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das sich in der Böschung überschlug und dort liegen bleib. Der 21-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug selbst verlassen.

Unfall-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

Laut Polizei wurde er mit Verdacht auf ein Hochgeschwindigkeitstrauma und Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde stark beschädigt abgeschleppt. Die Schadenshöhe wurde nicht genannt.

Die Autobahn Richtung Norden musste für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten eine halbe Stunde ganz gesperrt werden. Eine weitere Stunde stand nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Das zweite am Unfall beteiligte Fahrzeug hatte nicht an der Unfallstelle angehalten. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Wagen handeln soll, so die Polizei, die um Zeugenhinweise unter Tel. 04321/945 2520 bittet.