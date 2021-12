Ungeimpftes Personal hat in Neumünster keinen Patientenkontakt mehr 

Neumünster

Ungeimpfte Mitarbeiter im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster haben seit Wochenbeginn keinen Patientenkontakt mehr – dies gilt auch für die wenigen nicht geimpften Medizinerinnen und Mediziner. Zudem hat die Krankenhausleitung einen Sicherheitsdienst mit den Einlasskontrollen im Haupteingang beauftragt, es gibt 2Gplus. Zuletzt war eine Mitarbeiterin von einem Besucher angepöbelt und angespuckt worden, teilte Geschäftsführerin Kerstin Ganskopf am Donnerstag mit. Es ging offenbar um einen fehlenden Test.

2300 Frauen und Männer arbeiten in der Klinik in Neumünster in der Friesenstraße. „95 Prozent sind geimpft“, gab Kerstin Ganskopf am Donnerstag vor der Presse bekannt. Sie sei eigentlich sehr wütend, dass es immer noch keine gesetzliche Reglung dazu gibt. „Aber wir als Krankenhaus haben uns entschlossen, eine Haltung zu beziehen, auch wenn es noch eine rechtliche Grauzone auf Bundesebene ist.“ Es gehe aber schließlich um Patienten- und Mitarbeiterschutz, betonte Andrea Pace, Ärztlicher Direktor im FEK. „Mit den betroffenen Ärzten sind die Gespräche auch geführt worden.“ Sie werden ab sofort auch keinen direkten Patientenkontakt mehr haben. „Wir mussten angesichts 2Gplus bei Veranstaltungen oder körpernahen Dienstleistungen und 2G im Handel reagieren“, so Kerstin Ganskopf.

Ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben im FEK keinen Patientenkontakt mehr. Der Ärztliche Direktor Dr. Andrea Pace betonte: „Es geht um Patienten- und Mitarbeiterschutz."

Die Geschäftsführerin kündigte ferner an, dass die Einlasskontrollen im Haupteingangsbereich an einen Sicherheitsdienst übergeben werden. „Pöbeln, spuken und treten: Was wir zuletzt gehört haben, war schon ziemlich extrem“, so die Geschäftsführerin. In einem ganz extremen Fall hatte wohl ein Coronatest, der zum Besuch im FEK erforderlich ist, gefehlt. Momentan gibt es sieben Menschen, die wegen einer Corona-Infektion behandelt werden.

Drei Menschen davon lägen auf der Intensivstation, führte Pace aus. Bei zwei Personen bestehe außerdem der Verdacht auf eine Infektion mit Covid-19. „Am Donnerstag sollte der erste Intensivpatient aus Süddeutschland ins FEK überführt werden, er ist aber in der Uniklinik in Lübeck untergekommen“, berichtete der Ärztliche Direktor weiter. Man rechnet in den nächsten Tagen mit weiteren Anfragen.

Geriatrie-Station in Neumünster wird geschlossen

Das FEK stellt sich momentan auch auf mehr Covid-19-Patienten ein. „Wir haben keine OP-Säle geschlossen, aber bei Operationen gibt es momentan eine Priorisierung“, erklärte Andrea Pace. Die Wahrscheinlichkeit, dass in der nahen Zukunft mehr Covid-19-Patienten kommen, sei momentan hoch. Um auch genügend Personal bereitzustellen, wird eine Geriatrie-Station geschlossen, teilte Pflegedirektor Christian de la Chaux mit. „Acht bis neun Examinierte und fünf bis sechs Pflegehilfskräfte stehen so zur Verfügung.“