Unternehmen in Neumünster zittern vor der Wahl und einer Baustelle

Neumünster

Die Wirtschaft in Neumünster ist bislang offenbar ganz gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Das legt die Auswertung der alljährlichen Herbst-Umfrage des Unternehmensverbands Mittelholstein (UVM) nahe. Allerdings bereitet den Unternehmern offenbar der Fachkräftemangel echtes Kopfzerbrechen.

Zwar haben sich nur 56 Mitgliedsunternehmen (von rund 300 in Neumünster) mit zusammen etwa 9000 Beschäftigten an der Umfrage beteiligt, aber das liegt im Rahmen des Üblichen. Eine Aussagekraft hat das Ergebnis nach Einschätzung des UVM-Vorsitzenden Jens van der Walle und seines Stellvertreters Ulf Michel aber allemal.

Arbeitskräftemangel in Neumünster immer schlimmer

„Trotz anhaltend pandemischer Lage kommen die Unternehmen in Neumünster und Umgebung überwiegend gut durch die Krise. 55 Prozent der befragten Chefs schätzen ihre Geschäftslage als gut und 25 Prozent als befriedigend ein“, sagte Jens van der Walle, als er am Donnerstag mit Ulf Michel die Ergebnisse präsentierte. Das Ergebnis liegt ziemlich auf dem Niveau von 2017, also vor Corona. 2020 waren die Werte zum Teil deutlich schlechter.

Zwei Werte verdeutlichen aber das größte Problem der Wirtschaft: Die Zahl der Unternehmen, die bis zum Jahresende weitere Mitarbeiter einstellen wollen (43 Prozent), hat sich in einem Jahr fast verdoppelt. Gleichzeitig sagen 48 Prozent, dass sie einfach keine Fachkräfte finden; auch diese Zahl hat sich in einem Jahr verdoppelt. „Die Schere geht immer weiter auseinander“, sagte Ulf Michel.

Notbaustelle auf der A7 an der Rader Hochbrücke (Mai 2021). Das ist ein Horrorszenario für die Wirtschaft in Mittelholstein. Quelle: Ulf Dahl

Mit großer Sorge blicken auch viele Unternehmen in Mittelholstein auf die Rader Hochbrücke, die altersschwach ist und ersetzt werden muss. Nach derzeitiger Planung soll der Neubau zwischen 2023 und 2029 passieren. „Unser Horror ist, dass das so läuft wie beim Rendsburger Kanaltunnel“, sagte Jens van der Walle. Wer sein Unternehmen auf einer Seite des Nord-Ostsee-Kanals hat und Kunden und Zulieferer auf der anderen, der fürchtet lange Baustellen mit ihren Einschränkungen.

Ähnlich besorgt ist man beim UVM wegen der Bundestagswahl am kommenden Sonntag. „Eigentlich haben alle Parteien nur drei Schwerpunktthemen: Klima, Klima und Klima. Die Top-Themen für die Zukunft müssen aber andere sein, damit wir die Digitalisierung und den Sprung in die Moderne schaffen“, sagte Jens van der Walle. Seine größte Angst sei eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Dann werde sich Deutschland verändern und in eine Planwirtschaft kommen.