Neumünster

Verdi-Sekretär Andreas Riedl ist zufrieden: „Kein einziger Linienbus verlässt heute den Betriebshof in Neumünster. Der Warnstreik ist erfolgreich“, sagt der Gewerkschaftssekretär am Dienstagmorgen. Sonja Kessal, Leiterin der Stadtwerke Neumünster (SWN) Verkehr, sieht das naturgemäß anders. „Im Sinne unserer Kunden bedauern wir diese Maßnahme sehr“, sagt sie.

Keine Hinweisschilder auf den Streik am Busbahnhof Neumünster

Rund 90 Fahrerinnen und Fahrer beteiligen sich an dem ganztägigen Warnstreik. 45 Busse bleiben bis Mittwochmorgen auf dem Betriebshof an der Rendsburger Straße stehen. „Auf den 24 Linien im gesamten Stadtgebiet herrscht kein Verkehr“, bestätigt Niklas Grewe, Sprecher der SWN, die den Linienverkehr in Neumünster betreiben.

In der Frühe und auch noch über Tag warten nur vereinzelte Fahrgäste vergeblich an den Haltestellen. Sie hatten von dem Warnstreik nichts mitbekommen. Allerdings hängt auch, anders als bei früheren Warnstreiks, kein einziger Hinweis am Busbahnhof Neumünster.

„Danach findet der Warnstreik zu Hause statt“

Die meisten Menschen, die hier tagsüber am Zob stehen, warten allerdings in der Regel auf den Kielius zum Flughafen Hamburg. Oder sie warten auf Busse der Autokraft oder anderer Unternehmen, die nicht vom Streik betroffen sind.

Im Aufruf der Gewerkschaft Verdi heißt es: „Du brauchst nicht zum Dienstbeginn zu erscheinen. Es reicht, wenn du dich zum Eintragen in die Listen bei den Streikposten meldest. Danach findet der Warnstreik zu Hause statt.“

Vor dem Betriebshof der SWN an der Rendsburger Straße steht darum nur eine kleine Streikwache von Verdi. Es gibt aber – wegen Corona – keine Versammlung. Die meisten Busfahrerinnen und Busfahrer kommen nur kurz vorbei, tragen sich in die Liste ein und fahren wieder. „In Neumünster fährt heute kein Linienbus“, sagt Verdi-Sekretär Andreas Riedl. Den bis dahin letzten Warnstreik der Busfahrer hatte es vor zwei Jahren gegeben.

Der Organisationsgrad bei den Busfahrern ist so hoch wie in keiner anderen Branche im Bereich der Gewerkschaft Verdi, sagt Andreas Riedl. Die Gewerkschaft fordere unter anderem eine Lohnerhöhung um 1,50 Euro pro Stunde.