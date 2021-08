Gemeinsam pflanzten die Firmen Voigt Logistik und Sysmex im Industriegebiet Süd in Neumünster eine Zierkirsche. Schleswig-Holsteins größter Logistiker mit Sitz in Neumünster baut für seinen Kunden in der Lahnstraße eine neue Halle. Der Konzern Sysmex hat seine Zentrale in Japan.