Vorlesestunden in der Stadtbücherei Neumünster: Das ist los im Februar

Neumünster

Kindergeschichten mit tierischen Begleitern: In den Vorlesestunden in der Stadtbücherei Neumünster scheint es im Februar lebendig zu werden. Immer mittwochs ab 15 Uhr sollen im Bereich der Kinderbücherei Geschichten und mehr vorgetragen werden – von Zugvögeln, die in den Süden reisen oder Zebras, die im Zoo Karneval feiern. Für den Besuch der Vorlesestunden gilt eine Maskenpflicht und für Kinder ab sechs Jahren 3G, für Erwachsene die 2G-Regel.

Lesung am 2.2.2022 um 15 Uhr: Eine Sternschnuppe im Schnee

Überall liegt Schnee, und so kann die Maus schon seit Wochen nicht mehr mit ihrem Freund, dem Maulwurf spielen. Als die Maus eine Sternschnuppe findet, wünscht sie sich etwas. Doch ob der Wunsch in Erfüllung geht? ab fünf Jahre

Lesung am 9.2.2022 um 15 Uhr: So leben die Tiere im Winter

Beim Spielen im Garten beobachten Clara und Anton Zugvögel, die ihre Reise in den warmen Süden antreten. Während die Eichhörnchen geschäftig Vorräte anlegen, ziehen sich die Igel zur Winterruhe zurück. Manchen Tieren wächst ein dickes Winterfell, andere wechseln die Farbe. Als die Kinder Tannenzapfen für ihren Schneemann suchen, entdecken sie geheimnisvolle Spuren im Schnee. ab 5 Jahre

Lesung am 16.2.2022 um 15 Uhr: Ein Vogel im Schnee

Am Sonntag, wenn sie nicht im Gasthaus ihrer Mutter arbeiten muss, spielt Mayken am liebsten auf dem zugefrorenen Teich. Sie liebt es, mit den Schlittschuhen über das Eis zu flitzen. Eines Abends entdeckt sie auf dem Nachhauseweg einen kleinen verletzten Vogel.ab 6 Jahre

Lesung am 23.2.2022 um 15 Uhr: Karneval im Zoo

Im Zoo wimmelt es von lauter merkwürdigen Wesen: Die Tiere feiern Karneval! Affen, Nilpferde, Zebras – alle haben sich verkleidet. Aber wer ist nun wer? Zoodirektor Ungestüm steht vor einem Rätsel und bittet seinen Freund Ignaz Pfefferminz Igel um Hilfe. ab 5 Jahre

Der Eintritt kostet pro Vorlesestunde 50 Cent.