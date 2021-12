Neumünster

In der Stadtbücherei Neumünster kehrt im Januar nach längerer Pause wieder ein festes Format zurück: die Vorlesenachmittage für Kinder. Ab dem 12. Januar werden dann an jedem Mittwochnachmittag ab 15 Uhr Geschichten für die Kleinen vorgelesen.

Die Vorlesenachmittage richten sich an alle Kinder ab fünf Jahren. Es wird vor Ort ein Kostenbeitrag von 50 Cent erhoben. Thematisch wird von Woche zu Woche ein bunter Mix vorgetragen: von einem Bären, der noch nie Schneeflocken gesehen hat und dies mit Zugvögeln im Süden teilen will bis hin zu einem Hund auf drei Beinen, der fröhlich hüpfend neue Bekanntschaften macht. Bei den Vorlesenachmittagen gilt die 3G-Regel für Kinder ab sechs Jahren, auch eine Maske muss getragen werden.

Am Freitag, 28. Januar, wird es ab 20 Uhr in der Musikbibliothek ungewohnte Klänge zu hören geben. Die Steve Cathetral Group spielt ein Konzert mit dem Titel „Rush Hour“ – einer Mischung aus Jazz, Rock, Pop, energetischen Improvisationen und spürbarer Spielfreude. 2018 wurden die Steve Cathetral Group als beste Fusion-und Jazzrockband beim Deutschen Pop- und Rockpreis ausgezeichnet. Der Eintritt kostet 15 Euro, Karten sind am Veranstaltungsort sowie bei der Buchhandlung Trio erhältlich. Es gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen).