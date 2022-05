Neumünster

Als Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD) von der laufenden Digitalisierung der Kindertagesstätten in Neumünster hörte, musste er erst schmunzeln. „Tablet-Computer in der Kita – wofür? Aber ich habe mich dann schnell damit angefreundet und finde den Ansatz richtig gut“, sagte Bergmann, als er das Projekt jetzt vorstellte – stellvertretend in der Kita Wittorf.

Die Digitalisierung für die Kleinsten wurde durch das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ der Landesregierung angestoßen und wird auch vom Land bezuschusst. Drei Abteilungen der Stadtverwaltung (Frühkindliche Bildung, EDV und Team Digitalisierung) hatten sich im Team zusammengesetzt und das Ganze durchgeplant.

Kitas Neumünster haben jetzt flächendeckendes WLAN in den Räumen

Jetzt haben die Kitas alle ein flächendeckendes WLAN in den Räumen. Zusammen sind den neun Einrichtungen 16 große Bildschirme, 64 Tablet-Computer samt Zubehör, 40 mobile Beamer und 65 Lautsprecher zur Verfügung gestellt und installiert worden. Für das Personal gab es zusätzlich 16 Notebooks und es wurden Gruppen-E-Mail-Adressen eingerichtet.

Sowohl bei Erzieherinnen als auch bei Eltern gab es vereinzelt Vorbehalte, als sie erfuhren, dass Computer jetzt auch schon in die Kita einziehen sollen. Ob man nun nicht mehr mit den Kindern im Matsch und mit Bauklötzen spielen solle, sondern am Bildschirm herumdaddeln?

„Wir werden nur Sinnvolles und Kindgerechtes damit machen“

„Nein, das ist ganz klar nicht das Ziel. Wir werden nur Sinnvolles und Kindgerechtes damit machen, nicht nur konsumieren, sondern eher entwickeln und produzieren. Die Kinder sollen damit ein bisschen die Welt entdecken. Es ist richtig, auch den Kleinen schon eine gewisse Medienkompetenz beizubringen“, sagte Eleny McIlroy-Earp vom Fachdienst Frühkindliche Bildung. Man werde die Kinder auch dazu ermuntern, kritisch zu hinterfragen, was man im Internet sieht.

Gleichzeitig soll künftig in den Kitas viel weniger ausgedruckt werden, was die Nachhaltigkeit fördert. Die Einrichtungen sollen mit den Eltern verstärkt über E-Mail kommunizieren. Maresa Lund vom Team Digitalisierung: „Ich habe selbst zwei Kitakinder und werde froh sein, wenn ich nicht mehr fünf Zettel pro Woche bekomme, was zu erledigen ist.“ Eine Kollegin sagte: „Wenn wir die Geräte schon während der Pandemie gehabt hätten, wäre vieles einfacher gewesen.“

Jetzt sollen noch eigene Apps für die Kitas in Neumünster kommen

Als nächste Schritte sollen eigene Kita-Apps für das Smartphone entwickelt werden, um damit die Kommunikation zwischen Einrichtung und Eltern zu vereinfachen. In der Arbeitsgruppe und vor allem mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern soll das Projekt behutsam weiterentwickelt werden, natürlich unter Berücksichtigung der Regeln des Datenschutzes.

Die Gesamtkosten der Ausstattung für die neun städtischen Einrichtungen in Neumünster betrugen nach Angaben der Stadtverwaltung 222.000 Euro; davon hat das Land 76.000 Euro übernommen. Oberbürgermeister Tobias Bergmann ermunterte das Personal, das Projekt voranzutreiben. „Ihr müsst das jetzt mit Leben füllen und die Tablets in den Alltag der Kita integrieren“, sagte er.