Resignieren wegen Corona kam für Marco Kühnauer aus Neumünster nicht in Frage. „Die Pandemie sollte nicht die Entschuldigung dafür sein, Dinge nicht zu tun“, sagt der 55-Jährige. Im Gegenteil: Neue Lösungen suchen, kreativ sein, sich Gedanken über sich selbst, seine Ziele und Gewohnheiten machen – darum geht es ihm jetzt. Das hat dazu geführt, dass der gelernte Banker nun ausgebildeter Ernährungscoach ist und 50 Kilogramm weniger wiegt.

Von 128 auf 78 Kilo: „Es fing an, bei mir zu rumoren“

128 Kilogramm brachte Kühnauer bei 1,75 Meter Körpergröße im Dezember 2019 auf die Waage. Drei Monate zuvor verlor er seinen Job als freiberuflicher Bereichsleiter in einer Großbank, war kurzzeitig arbeitslos. „Ich hatte Zeit darüber nachzudenken, wie wenig ich mich um mich gekümmert habe“, sagt er, „es fing an, bei mir zu rumoren“.

Doch der richtige Kick kam mit Eintritt der Pandemie. Der Neumünsteraner las davon, dass Menschen mit Übergewicht besonders gefährdet von einem schweren Corona-Verlauf sind. Die Angst lähmte ihn jedoch nicht. „Sie gab mir eine Antwort, wie mein Leben weitergehen soll“, so Kühnauer, der jetzt 78 Kilo wiegt.

Ernährungsumstellung, kein Hungern – Kühnauer achtet auf ausgewogenes Maß

Er krempelte seine Ernährung um, ohne zu hungern, eignete sich dafür selbst Wissen an. Der Familienvater berechnete seinen Kalorienbedarf und versuchte weniger Nährstoffe zu sich zu nehmen als für die Energiegewinnung nötig. Bei seinen Mahlzeiten achtet er seitdem auf ein ausgewogenes Maß an gesunden Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten. Dazu kommen frisches Obst und Gemüse.

Ein weiterer Faktor: viel Bewegung. Da die Fitnessstudios coronabedingt geschlossen waren, setzte er alternativ auf schnelle Spaziergänge und Übungen mit dem eigenen Körpergewicht wie Liegestütze oder Sit-ups. Nach etwa vier Monaten führte sein Weg wieder ins Sportstudio – um 6 Uhr morgens, vor der Arbeit, fünf Tage die Woche, von Montag bis Freitag. „Die ersten vier Wochen waren die Hölle, aber dann gewöhnten sich Körper und Geist ans frühe Aufstehen und den Sport, es wurde zur Routine“, erinnert er sich.

Von Tipps für die Kollegen zum Ernährungscoach

Bei den Kollegen breitete sich eine Mischung aus Neugier und Skepsis aus – frei nach dem Motto: „Mal schauen, wie lange der Marco das durchhält“. Als Kühnauer sichtlich immer schlanker wurde und innerhalb weniger Wochen zehn Kilo verlor, wollten seine Kollegen aber mehr über seine neuen Gewohnheiten erfahren.

Sein Wissen und seine neu gewonnene Lebensenergie weiter zu vermitteln, machte dem Neumünsteraner so große Freude, dass die Idee zur Weiterbildung als Ernährungscoach entstand. In einem Fernstudium lernte er in drei Monaten bis zu vier Stunden täglich – die Funktionsweise des Körpers, der Verdauung, von Lebensmitteln und darin enthaltenen Stoffen. Ein Nebengewerbe hat er bereits angemeldet. Sein Ziel: die Gesunderhaltung, die Menschen auf einem gesunden Weg zu begleiten.

Ökotrophologin Daphne Albrecht: „Viele wissen, was zu tun ist, schaffen es aber nicht“

Dass dieser Weg individuell abgestimmt werden sollte, meint Daphne Albrecht, Ernährungsberaterin bei der AOK Nordwest. Ihrer Meinung nach ist es wichtig, am Anfang nicht zu hohe Ziele zu haben. Mehr als ein Kilo pro Woche sollte man nicht abnehmen, da sonst der Jojo-Effekt droht, so Albrecht.

Zudem rät die Ökotrophologin von kurzfristigen Diäten ab und wirbt eher dafür, über eine mittel- und langfristige Ernährungsumstellung nachzudenken, sollte man abnehmen wollen. Und wie? Süßigkeiten weglassen, fettärmer und nicht so viel Fleisch essen, keine Fertiggerichte, viel Gemüse – das alles ist nichts Neues. „Viele wissen, was zu tun ist, schaffen es aber nicht“, sagt Albrecht.

Was braucht es für die Eigenmotivation?

Dass es daher eine hohe Eigenmotivation braucht, meint auch Ann-Kristin Panknin. Die Ernährungsberaterin unterstützt Menschen in Neumünster und Aukrug beim Abnehmen und rät dazu, sich die positiven Begleiterscheinungen bewusst zu machen, wenn man sein Leben in Sachen Ernährung umstellt. Faustregeln wie ’Five a day’ (fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag) oder weniger Kohlenhydrate haben zwar schon ihre Berechtigung , sollten jedoch nicht verrückt machen.

Vielmehr braucht es eine Regelmäßigkeit an gesundem Essen und Bewegung. Und wenn dazu noch die Pfunde purzeln, beobachtet sie zusätzlich einen positiven Effekt auf die Psyche. „Wenn man merkt, das tut mir gut und sich das auch noch auf der Waage bemerkbar macht, kann einen das schon aus dem dunklen Corona-Kreislauf herausholen“, so Panknin.

Eigenes Programm und gesteckte Ziele können Halt und Sicherheit bieten

Ob die Pandemie genau die richtige Phase für seine Veränderung war? Marco Kühnauer glaubt fest daran. „Mir hat mein Programm Halt und Orientierung in der Pandemie gegeben“, sagt der Ernährungscoach. „Egal, was draußen war oder ist, ich habe hier meinen Plan und meine Ziele – das gibt mir Sicherheit.“