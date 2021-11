Neumünster

„Für eine Zukunft des Standorts brauchen wir eine motivierte Belegschaft“, sagt Stephanie Schmoliner, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Kiel-Neumünster. Nach andauernden Tarifstreitigkeiten zwischen der NordAlu GmbH und der IG Metall sei eine Einigung bislang jedoch ausgeblieben. Ein Warnstreik der Beschäftigten am Montag in Neumünster erhöht den Druck der Gewerkschaft.

IG Metall fordert Tarifbindung und Zukunftssicherheit

Die IG Metall Kiel-Neumünster bekräftigte am Montag ihre Forderungen. Die Gewerkschaft will durchsetzen, dass die Geschäftsführung der NordAlu GmbH ihren 120 Beschäftigten die allgemeinen Tarifbedingungen der Metall- und Elektroindustrie gewährleistet. Zudem wird ein zukunftssicherer Betrieb des Standorts verlangt, was insbesondere Verbesserungen und Investitionen in Maschinen und Infrastruktur mit sich bringen soll. Laut IG Metall liegt der Unternehmensführung bereits ein unterschriftsreifer Vertrag vor.

Existenzangst belastet Belegschaft in Neumünster

Die Belegschaft des einzigen Aluminium-Presswerks in Norddeutschland zeige sich derzeit enorm belastet, so der Gewerkschaftssekretär der IG Metall Kiel-Neumünster, Steffen Kreisl. Schließlich kündigte die NordAlu-Geschäftsführung im Frühjahr 2021 einen Stellenabbau um ein Drittel des Personals aufgrund mangelnder Wirtschaftlichkeit an. Rund 40 Produktionsbeschäftigte – hauptsächlich mit hohem Altersdurchschnitt – befinden sich seitdem in Existenzangst, die Stimmung im Unternehmen sei angespannt.

Erfreulicherweise sei die Auftragslage derzeit jedoch deutlich gestiegen. Der Aluminiummarkt boomt. Daher wurden zusätzlich Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter eingesetzt. Eine Einigung bezüglich des Tarifvertrages stehe allerdings ebenso wie ein klares Bekenntnis für das Bleiben der kompletten Belegschaft noch aus.

Tarifstreit dauert an – weiter keine Einigung in Sicht

Dabei dauern die Streitigkeiten rund um den Tarifvertrag bereits seit über einem Jahr an. Im Juni 2020 kündigte die Geschäftsführung der NordAlu GmbH den Tarifvertrag mit der IG Metall fristgerecht zum Ende des Vorjahres. Die Verhandlungen gestalteten sich nach Angaben der Gewerkschaft „schwierig“. Steffen Kreisl nennt das Verhalten der Unternehmensführung während der Verhandlungen gegenüber den Beschäftigten „in weiten Teilen respektlos“, da die Runden immer wieder abgebrochen worden seien.

Die Geschäftsführung der NordAlu GmbH wollte sich auf Anfrage unserer Zeitung bis zum Montagabend nicht äußern.

Das Unternehmen mit Sitz in Neumünster gehört seit 2007 zur Gutmann AG. Die vor Ort gefertigten Teile werden unter anderem in der Sanitärbranche eingesetzt.