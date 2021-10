Warum das Erntedankfest auch heutzutage noch wichtig ist

Schillsdorf

Mit einem Lanz Bulldog ist die Erntekrone beim Open-Air-Gottesdienst zum Altar auf die Kirchwiese hinter dem Gemeindehaus gefahren worden. Eike und Christian Storm, Landwirts-Ehepaar, hatte das Schmuckstück gestaltet. Die Erntebilanz 2021: eher Durchschnitt.

„Der feuchte und kühle Sommer hat uns Ertrag und Nerven gekostet“, so der Bauer. Das Erntedankfest ist, auch wenn es kein kirchliches Fest ist, auch in der heutigen Zeit immer noch sehr wichtig. Das meint Pastorin Corinna Weißmann-Lorenzen, die seit 2017 bei der Heilig-Geist-Kirchengemeinde tätig ist, in einem Interview nach dem Fest am Sonntag.

Per Lanz Bulldog wird die Erntekrone zum Altar auf die Kirchwiese hinter dem Gemeindehaus der Heilig-Geist-Gemeinde in Schillsdorf gefahren. Quelle: Frank Scheer

Frau Pastorin Weißmann-Lorenzen, wie wichtig ist das Erntedankfest für Sie?

Corinna Weißmann-Lorenzen: Ich finde Erntedank sehr bedeutend. Dankbarkeit zu zeigen, egal in welcher auch Zeit, ist immer gut und wichtig. Die Erntebilanz ist da sich nur ein Aspekt. Man sollte sich immer bewusst werden, was man hat. Das ist nicht immer selbstverständlich. Und nicht immer hat man alles selbst in der Hand und kann bestimmte Dinge beeinflussen. Und wenn man dabei daran glaubt, dass Gott einen begleitet, ist das doch gut.

Hat sich beim Erntedankfest im Gegensatz zu früher etwas verändert?

Früher ist der Ährenmann über die Felder gelaufen und hat die Samen verteilt. Das ist natürlich in der heutigen Landwirtschaft nicht mehr so. Beim Erntedankfest geht es auch um Veränderungen – heute erfolgt die Aussaat per GPS, was ich ja auch in meiner Predigt deutlich gemacht habe. Und man muss sich dabei auch immer vor Augen führen. Den heutigen Wohlstand verdankt man in den hiesigen Breiten auch diesen Veränderungen. Das ist nicht überall in der Welt so.

Müssen die Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel nicht auch beim Erntedank eine viel größere Rolle einnehmen?

Die Themen muss man ständig vor Augen haben. Die Nordkirche hat sich per Beschluss das Ziel gesetzt, klimaneutral zu werden. Jede Kirchengemeinde ist gefordert, bei Gebäudesanierungen oder Fahrzeuganschaffungen zu schauen, was sinnvoll ist und was nicht. Ob man eine E-Ladesäule installiert. Wo und welche Lebensmittel gekauft werden. Ein beschlossenes Konzept haben wird nicht, aber insgesamt nähert sich unser Handeln dem schon an.

Was passiert mit den Erntedankspenden der Gemeindemitglieder, die den Altar verschönert haben?

Die spenden wir seit Jahren dem Café Jerusalem in Neumünster, am Montag werden die Sachen abgeholt. Die Kollekte des Erntedankgottesdiensts geht an Brot für die Welt, ein Teil kommt aber auch der Gestaltung des Außengeländes am Ende des Kirchwegs in Schillsdorf zu Gute. Spielgeräte und Bänke wollen wir erneuern.

Zudem haben die Pfadfinder aus gespendeten Äpfeln am Sonnabend Saft pressen lassen und den am Sonntag gegen eine Spende abgegeben. Wie viel Geld insgesamt zusammengekommen ist, steht noch nicht fest.