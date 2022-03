Neun Stunden waren die Bewohner rund um die Stadthalle in Neumünster am Freitagabend ohne Wasser. Der Grund: Eine Hauptwasserleitung auf der Kreuzung Am Teich/Wasbeker Straße war geplatzt. Ein Stadtwerke-Sprecher erklärt, warum es neben den Überflutungen auch viel Dampf an der Unglücksstelle gab