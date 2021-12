Neumünster

Junge Tüftlerinnen und Tüftler aufgepasst: Am Dienstag, 28. Dezember, steht im Neumünsteraner Museum Tuch + Technik die „Weihnachtstüftelei“ an. In der Kinder-Technik-Akademie werden dann von 10 bis 12 Uhr eigene Druckmaschinen gebaut, mit denen Glückwunschkarten für das neue Jahr gefertigt werden sollen.

Dafür stellt das Textilmuseum einen Pappkarton, Filz, Zahnstocher und eine Klopapierrolle zur Verfügung. Teamwork steht dabei an oberster Stelle: Das Zweier-Team, das als Erstes eine funktionierende Druckmaschine gebaut hat, gewinnt zwei Büchergutscheine im Wert von 10 Euro, gestiftet von der Buchhandlung Krauskopf.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregelungen statt. Um Anmeldung wird bis zum 20. Dezember unter 04321/559580 oder per E-Mail unter buchung@tuch-und-technik.de gebeten.